Тамара Москвина: «Протопопов и Белоусова внесли в наш спорт много элементов искусства. Это сделало фигурное катание всемирно любимым»

Теги Тамара Москвина Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Тамара Москвина высказалась о вкладе пары Белоусова – Протопопов в фигурное катание.

Двукратный олимпийский чемпион скончался 31 октября на 92-м году жизни.

«Олег и Людмила Белоусова внесли в наш спорт очень много элементов искусства, что сделало фигурное катание всемирно любимым и радостным для огромного числа его почитателей.

Олег был достаточно сложным человеком, как и все люди, фанатично исповедующие желание сделать что‑то вечное. И в этом направлении вместе с Людмилой они жили, работали и творили.

Этим они воздвигли себе памятник нерукотворный, превратив простое фигурное катание в вид спорта, который тесно связан с искусством», – сказала заслуженный тренер России.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

3 комментария

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Капитан Немо
Да, они совместили спорт с балетом. Вечная память.
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+3
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