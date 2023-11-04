Максим Траньков: «В Сочи Белоусова и Протопопов спустились к бортику, чтобы поздравить нас с Волосожар с победой. Это было трогательно и важно для нас»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков Сочи-2014 сборная России пары Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Максим Траньков рассказал о встрече с Олегом Протопоповым на Олимпиаде в Сочи.

Двукратный олимпийский чемпион скончался 31 октября на 92-м году жизни.

– Белоусова/Протопопов – не просто та пара, которая положила начало великим победам именно парного фигурного катания на Олимпиадах для нашей страны, но и стала эталоном стиля русского парного катания, когда этот вид фигурного катания стал элитой. Их вклад невозможно переоценить и недооценить. Это был великий дуэт, они всегда были вместе, являлись примером для многих поколений парников.

Мне в жизни повезло, что наши пути несколько раз пересекались. Самая запоминающаяся встреча, когда мы с Татьяной (Волосожар) стали олимпийскими чемпионами Сочи, это был год 50‑летия первой победы Белоусовой и Протопопова на ОИ в 1964‑м. В Сочи они спустились к бортику, чтобы поздравить нас с нашей победой. Это было трогательно и важно для нас, это было некое признание от великих мастеров, и мы всегда будем помнить о них. Хочу выразить соболезнования близким и всем болельщикам.

– Пытались ли что‑то перенять от Протопопова в его катании?

– Есть элементы, которые они изобрели, которые до сих пор присутствуют у нас в парном катании. Это одни из самых красивых элементов, например, «спираль смерти», как его называют во всем мире. Олег Протопопов всегда очень трепетно относился к этому, что это не «тодес», как сейчас это называется, а что это именно «спираль смерти». Когда я был спортсменом, я смотрел (выступления), это было эталонным исполнением этого элемента.

– Повторить оригинал с эталонной точностью реально?

– Думаю, что довольно сложно, потому что много времени прошло, и коньки у людей уже другие, фигурное катание сегодня немного другое, – сказал Траньков.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

3 комментария

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Дружба11
Макси, да Вы вообще с Танюшей-Классные,говорю искренне,на ОИ смотрел Вас не отрываясь, и на творческом катались божественно, Вы все еще в форме.
Я тебя очень прошу не перекоси или не допусти ломание техники Бэкушек --строптивцев, они ведь падать будут,они взрослые, им не переделать технику-пусть катают по Москвиной, ну а другое,хорео,красоту там всякую меняйте, технику плиз Ребятусикам не ломайте штабом.
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ccc6srcv2n
Ответ Дружба11
Макси, да Вы вообще с Танюшей-Классные,говорю искренне,на ОИ смотрел Вас не отрываясь, и на творческом катались божественно, Вы все еще в форме. Я тебя очень прошу не перекоси или не допусти ломание техники Бэкушек --строптивцев, они ведь падать будут,они взрослые, им не переделать технику-пусть катают по Москвиной, ну а другое,хорео,красоту там всякую меняйте, технику плиз Ребятусикам не ломайте штабом.
Так выбросы у них и у Москвиной не работали, в последние два сезона процент выездов был очень мал, вот и меняют. А вот подкрут да, не надо трогать, он у них у Москвиной был стабильно на четвертый уровень.
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