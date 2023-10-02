Гендиректор РУСАДА о слушаниях по делу Валиевой: «В CAS от нас очно присутствует адвокат и два сотрудника отдела обработки результатов»
В РУСАДА рассказали, кто очно присутствовал в CAS на слушаниях по делу Валиевой.
«От нас присутствует очно Грэм Артур, наш адвокат, с которым мы работаем очень много лет, и два сотрудника отдела обработки результатов.
Пока другой информации дать не можем», — сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.
Слушания проходили 26-28 сентября и продолжатся 9-10 ноября.
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