В РУСАДА рассказали, кто очно присутствовал в CAS на слушаниях по делу Валиевой.

«От нас присутствует очно Грэм Артур, наш адвокат, с которым мы работаем очень много лет, и два сотрудника отдела обработки результатов.

Пока другой информации дать не можем», — сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

Слушания проходили 26-28 сентября и продолжатся 9-10 ноября.

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