Гендиректор РУСАДА о слушаниях по делу Валиевой: «В CAS от нас очно присутствует адвокат и два сотрудника отдела обработки результатов»

Теги сборная России допинг РУСАДА CAS женское катание Матч ТВ Камила Валиева Вероника Логинова Фигурное катание

В РУСАДА рассказали, кто очно присутствовал в CAS на слушаниях по делу Валиевой.

«От нас присутствует очно Грэм Артур, наш адвокат, с которым мы работаем очень много лет, и два сотрудника отдела обработки результатов.

Пока другой информации дать не можем», — сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

Слушания проходили 26-28 сентября и продолжатся 9-10 ноября. 

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12 комментариев

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Viktoria dek
Ответ Viks
Грэм Артур адвокат Русада или Валиевой? Потому как Валиева и Русада - это разные стороны процесса.
Русада, у Валиевой другой адвокат, чьё имя CAS не разглошает
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Lennuci
А шведскую лабу то вызвали для свидетельства?
+5
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Viks
Грэм Артур адвокат Русада или Валиевой? Потому как Валиева и Русада - это разные стороны процесса.
+6
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singer1
Ответ Viks
Валиеву в КАС не пустили, потому как может расколоться под вопросами и заложить всех.
Вы уже это говорили
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Viktoria dek
Ответ Vladimir Arutin
Так ДАК признал Валиеву не виновной !А РУСАДА признает что вина Валиевой есть .А Валиева свою вину отрицает .
Русада признает вину Камилы, но незначительную и требует CAS только предупреждение/выговор
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Kristine Kristine
Ответ Viks
Валиеву в КАС не пустили, потому как может расколоться под вопросами и заложить всех.
Она участвовала в заседании, вы зачем врете?
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Алексей Токарев
Ответ Viks
Грэм Артур адвокат Русада или Валиевой? Потому как Валиева и Русада - это разные стороны процесса.
Если отменят решение ДАК то Русада будет на стороне Валиевой (против дисквалификации на какой то срок).
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