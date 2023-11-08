9 и 10 ноября продолжится заседание по делу Камилы Валиевой в CAS

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

9 и 10 ноября продолжится заседание по делу Камилы Валиевой в CAS.

Первые три дня слушаний прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 28 сентября. Однако CAS дал сторонам еще время для предоставления дополнительных доказательств.

Против Валиевой в суде выступают Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и РУСАДА.

Когда будет вынесено решение – неизвестно.

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19 комментариев

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Алексей Токарев
Удачи Камиле.
+22
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CrazyAboutFS
Господи, помоги Камиле.
+17
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Большой Влад
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Суд CAS состоит из двух частей. Вина Валиевой и награждение медалями.

Как несовершеннолетнему, охраняемому лицу, определить соответствующее наказание для Валиевой очень просто, используя прошлые прецеденты. Нас ждет какой-то небольшой выговор.

Наказание на 4 года, которого добиваются ВАДА, ИСУ, МОК, — это какая-то садистская шутка. Это создаст новый прецедент, когда каждый несовершеннолетний спортсмен, подвергшийся воздействию следовых количеств обычного лекарства в результате перекрестного заражения, будет подвергнут четырехлетней дисквалификации. Даже взрослые спортсмены, уличенные в приеме стероидов, не подвергаются такому наказанию. Это абсурд.

Вручение медалей является трудной частью из-за отсутствия прецедента, а также из-за того, что лаборатория ВАДА задержала тестирование образца CR до дня произвольной программы командных соревнований Камилы. ВАДА было обязано вернуть результат в течение 20 дней, но ждало более 40 дней до завершения командного турнира. Любопытно, что образцы Щ и Трусовой из ЧР были проверены и возвращены перед Олимпиадой.

Единственный способ лишить сборную ОКР золота и вызвать максимальное смущение страны - это не публиковать результат до завершения командного зачета, иначе ОКР могла бы поменять Валиеву и так же легко победить с Щ или Трусовой. Кроме того, если отложить публикацию результатов после командных соревнований, но до индивидуальных соревнований, личность защищенного спортсмена с положительным результатом теста будет раскрыта миру, поскольку они не смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях.

CAS подробно рассмотрит эту провокацию со стороны ВАДА и их лаборатории, и я подозреваю, что именно по этой причине это дело сейчас задерживается. Я ожидаю, что слушания пройдут уже в новом году, поскольку они определят виновность ВАДА.

Речь идет уже не о Валиевой, которой сделают небольшой выговор, и, скорее всего, ребенку это сказали, чтобы успокоить ее психику, а о награждении медалями.
+8
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Олег Васильев
продолжится..., лучше скажите когда это всё уже закончится
+8
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Большой Влад
Суд CAS состоит из двух частей. Вина Валиевой и награждение медалями. Как несовершеннолетнему, охраняемому лицу, определить соответствующее наказание для Валиевой очень просто, используя прошлые прецеденты. Нас ждет какой-то небольшой выговор. Наказание на 4 года, которого добиваются ВАДА, ИСУ, МОК, — это какая-то садистская шутка. Это создаст новый прецедент, когда каждый несовершеннолетний спортсмен, подвергшийся воздействию следовых количеств обычного лекарства в результате перекрестного заражения, будет подвергнут четырехлетней дисквалификации. Даже взрослые спортсмены, уличенные в приеме стероидов, не подвергаются такому наказанию. Это абсурд. Вручение медалей является трудной частью из-за отсутствия прецедента, а также из-за того, что лаборатория ВАДА задержала тестирование образца CR до дня произвольной программы командных соревнований Камилы. ВАДА было обязано вернуть результат в течение 20 дней, но ждало более 40 дней до завершения командного турнира. Любопытно, что образцы Щ и Трусовой из ЧР были проверены и возвращены перед Олимпиадой. Единственный способ лишить сборную ОКР золота и вызвать максимальное смущение страны - это не публиковать результат до завершения командного зачета, иначе ОКР могла бы поменять Валиеву и так же легко победить с Щ или Трусовой. Кроме того, если отложить публикацию результатов после командных соревнований, но до индивидуальных соревнований, личность защищенного спортсмена с положительным результатом теста будет раскрыта миру, поскольку они не смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях. CAS подробно рассмотрит эту провокацию со стороны ВАДА и их лаборатории, и я подозреваю, что именно по этой причине это дело сейчас задерживается. Я ожидаю, что слушания пройдут уже в новом году, поскольку они определят виновность ВАДА. Речь идет уже не о Валиевой, которой сделают небольшой выговор, и, скорее всего, ребенку это сказали, чтобы успокоить ее психику, а о награждении медалями.
Ваши слова да Cas в уши
+3
0
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Загимед
Ками, держись! Для тех, кто любит и понимает в ФК, ты навсегда останешься эталоном красивого катания, идеальных вращений, сумасшедших прыжков и грации! И решение суда не изменит отношения
+3
-1
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Delirium
Ответ Олег Васильев
продолжится..., лучше скажите когда это всё уже закончится
Никто ж не знает. Числа 10 только будет ясность добавят ли еще заседаний каких-то, или будут выносить решение, которое тоже наверняка займет не одну неделю.
+1
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Лакс
Ответ Большой Влад
Суд CAS состоит из двух частей. Вина Валиевой и награждение медалями. Как несовершеннолетнему, охраняемому лицу, определить соответствующее наказание для Валиевой очень просто, используя прошлые прецеденты. Нас ждет какой-то небольшой выговор. Наказание на 4 года, которого добиваются ВАДА, ИСУ, МОК, — это какая-то садистская шутка. Это создаст новый прецедент, когда каждый несовершеннолетний спортсмен, подвергшийся воздействию следовых количеств обычного лекарства в результате перекрестного заражения, будет подвергнут четырехлетней дисквалификации. Даже взрослые спортсмены, уличенные в приеме стероидов, не подвергаются такому наказанию. Это абсурд. Вручение медалей является трудной частью из-за отсутствия прецедента, а также из-за того, что лаборатория ВАДА задержала тестирование образца CR до дня произвольной программы командных соревнований Камилы. ВАДА было обязано вернуть результат в течение 20 дней, но ждало более 40 дней до завершения командного турнира. Любопытно, что образцы Щ и Трусовой из ЧР были проверены и возвращены перед Олимпиадой. Единственный способ лишить сборную ОКР золота и вызвать максимальное смущение страны - это не публиковать результат до завершения командного зачета, иначе ОКР могла бы поменять Валиеву и так же легко победить с Щ или Трусовой. Кроме того, если отложить публикацию результатов после командных соревнований, но до индивидуальных соревнований, личность защищенного спортсмена с положительным результатом теста будет раскрыта миру, поскольку они не смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях. CAS подробно рассмотрит эту провокацию со стороны ВАДА и их лаборатории, и я подозреваю, что именно по этой причине это дело сейчас задерживается. Я ожидаю, что слушания пройдут уже в новом году, поскольку они определят виновность ВАДА. Речь идет уже не о Валиевой, которой сделают небольшой выговор, и, скорее всего, ребенку это сказали, чтобы успокоить ее психику, а о награждении медалями.
как раз наоборот - просто решить по медалям согласно пунктам Кодекса и потому что в регламенте турнира не прописано аннулирование в таком случае.
По медалям можно хоть послезавтра выдать решение.
А вот дело защищенной персоны, да еще с нарушениями со стороны антидопинговых структур, КАС рассматривает впервые.
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Большой Влад
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Лакс
как раз наоборот - просто решить по медалям согласно пунктам Кодекса и потому что в регламенте турнира не прописано аннулирование в таком случае. По медалям можно хоть послезавтра выдать решение. А вот дело защищенной персоны, да еще с нарушениями со стороны антидопинговых структур, КАС рассматривает впервые.
Это непросто, поскольку ОКР добросовестно выбирала свою команду, исходя из предположения, что ВАДА предупредит их о любом отрицательном тесте спортсмена. У ВАДА было максимум 20 дней с момента получения образца 27 декабря, чтобы вернуть результат, но оно дождалось февраля, погрузив вручение медалей в хаос. У Камилы не было положительного результата теста на Олимпийских играх, поэтому нет оснований автоматически исключать олимпийский результат.

Если бы у Камилы положительный результат теста на Олимпийских играх, это было бы очень просто: медали аннулируются.

Если бы CAS был действительно беспристрастен, Валиева получила бы небольшой выговор, а ОКР сохранил бы за собой золотую медаль, поскольку они не могут быть привлечены к ответственности за грубые процедурные нарушения ВАДА. Команда ОКР действовала добросовестно.
+2
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Самая цитируемая и вообще недура
-так, ну что, принесли? Показывайте. Это не то, что мы просили
Бамс, еще на 2 месяца.
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Gala Tsintsadze
Ответ Delirium
Никто ж не знает. Числа 10 только будет ясность добавят ли еще заседаний каких-то, или будут выносить решение, которое тоже наверняка займет не одну неделю.
все участники только и говорят об интересе побыстрее получить решение. Есть из-за этого маленькая надежда, что решение будет вынесено хотя бы не через год
год...
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Kristine Kristine
Ответ Большой Влад
Суд CAS состоит из двух частей. Вина Валиевой и награждение медалями. Как несовершеннолетнему, охраняемому лицу, определить соответствующее наказание для Валиевой очень просто, используя прошлые прецеденты. Нас ждет какой-то небольшой выговор. Наказание на 4 года, которого добиваются ВАДА, ИСУ, МОК, — это какая-то садистская шутка. Это создаст новый прецедент, когда каждый несовершеннолетний спортсмен, подвергшийся воздействию следовых количеств обычного лекарства в результате перекрестного заражения, будет подвергнут четырехлетней дисквалификации. Даже взрослые спортсмены, уличенные в приеме стероидов, не подвергаются такому наказанию. Это абсурд. Вручение медалей является трудной частью из-за отсутствия прецедента, а также из-за того, что лаборатория ВАДА задержала тестирование образца CR до дня произвольной программы командных соревнований Камилы. ВАДА было обязано вернуть результат в течение 20 дней, но ждало более 40 дней до завершения командного турнира. Любопытно, что образцы Щ и Трусовой из ЧР были проверены и возвращены перед Олимпиадой. Единственный способ лишить сборную ОКР золота и вызвать максимальное смущение страны - это не публиковать результат до завершения командного зачета, иначе ОКР могла бы поменять Валиеву и так же легко победить с Щ или Трусовой. Кроме того, если отложить публикацию результатов после командных соревнований, но до индивидуальных соревнований, личность защищенного спортсмена с положительным результатом теста будет раскрыта миру, поскольку они не смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях. CAS подробно рассмотрит эту провокацию со стороны ВАДА и их лаборатории, и я подозреваю, что именно по этой причине это дело сейчас задерживается. Я ожидаю, что слушания пройдут уже в новом году, поскольку они определят виновность ВАДА. Речь идет уже не о Валиевой, которой сделают небольшой выговор, и, скорее всего, ребенку это сказали, чтобы успокоить ее психику, а о награждении медалями.
Я так понимаю, что вторую часть еще никто не начал обсуждать
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Kristine Kristine
Я так понимаю, что вторую часть еще никто не начал обсуждать
Мы не знаем, поскольку это конфиденциально, но наказание Валиевой гораздо проще, чем вручение медалей.

Если наказание Валиевой каким-то образом зависит от того, как будут вручены медали, то это указывает на некую коррупцию в CAS.

CAS примет оба решения во время этих слушаний, поэтому я ожидаю слушаний в новом году.
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Лакс
Ответ Большой Влад
Это непросто, поскольку ОКР добросовестно выбирала свою команду, исходя из предположения, что ВАДА предупредит их о любом отрицательном тесте спортсмена. У ВАДА было максимум 20 дней с момента получения образца 27 декабря, чтобы вернуть результат, но оно дождалось февраля, погрузив вручение медалей в хаос. У Камилы не было положительного результата теста на Олимпийских играх, поэтому нет оснований автоматически исключать олимпийский результат. Если бы у Камилы положительный результат теста на Олимпийских играх, это было бы очень просто: медали аннулируются. Если бы CAS был действительно беспристрастен, Валиева получила бы небольшой выговор, а ОКР сохранил бы за собой золотую медаль, поскольку они не могут быть привлечены к ответственности за грубые процедурные нарушения ВАДА. Команда ОКР действовала добросовестно.
много букв у вас не по делу.
В кодексе ВАДА уже указано что при таких обстоятельствах результаты команды не аннулируются и рассусоливать тут особо нечего. Было бы иначе, МОК и ИСУ еще в Пекине порешали бы.
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