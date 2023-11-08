9 и 10 ноября продолжится заседание по делу Камилы Валиевой в CAS.

Первые три дня слушаний прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 28 сентября. Однако CAS дал сторонам еще время для предоставления дополнительных доказательств.

Против Валиевой в суде выступают Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев ( ) и .

Когда будет вынесено решение – неизвестно.

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