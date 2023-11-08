9 и 10 ноября продолжится заседание по делу Камилы Валиевой в CAS
9 и 10 ноября продолжится заседание по делу Камилы Валиевой в CAS.
Первые три дня слушаний прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) с 26 по 28 сентября. Однако CAS дал сторонам еще время для предоставления дополнительных доказательств.
Против Валиевой в суде выступают Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU) и РУСАДА.
Когда будет вынесено решение – неизвестно.
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Как несовершеннолетнему, охраняемому лицу, определить соответствующее наказание для Валиевой очень просто, используя прошлые прецеденты. Нас ждет какой-то небольшой выговор.
Наказание на 4 года, которого добиваются ВАДА, ИСУ, МОК, — это какая-то садистская шутка. Это создаст новый прецедент, когда каждый несовершеннолетний спортсмен, подвергшийся воздействию следовых количеств обычного лекарства в результате перекрестного заражения, будет подвергнут четырехлетней дисквалификации. Даже взрослые спортсмены, уличенные в приеме стероидов, не подвергаются такому наказанию. Это абсурд.
Вручение медалей является трудной частью из-за отсутствия прецедента, а также из-за того, что лаборатория ВАДА задержала тестирование образца CR до дня произвольной программы командных соревнований Камилы. ВАДА было обязано вернуть результат в течение 20 дней, но ждало более 40 дней до завершения командного турнира. Любопытно, что образцы Щ и Трусовой из ЧР были проверены и возвращены перед Олимпиадой.
Единственный способ лишить сборную ОКР золота и вызвать максимальное смущение страны - это не публиковать результат до завершения командного зачета, иначе ОКР могла бы поменять Валиеву и так же легко победить с Щ или Трусовой. Кроме того, если отложить публикацию результатов после командных соревнований, но до индивидуальных соревнований, личность защищенного спортсмена с положительным результатом теста будет раскрыта миру, поскольку они не смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях.
CAS подробно рассмотрит эту провокацию со стороны ВАДА и их лаборатории, и я подозреваю, что именно по этой причине это дело сейчас задерживается. Я ожидаю, что слушания пройдут уже в новом году, поскольку они определят виновность ВАДА.
Речь идет уже не о Валиевой, которой сделают небольшой выговор, и, скорее всего, ребенку это сказали, чтобы успокоить ее психику, а о награждении медалями.
По медалям можно хоть послезавтра выдать решение.
А вот дело защищенной персоны, да еще с нарушениями со стороны антидопинговых структур, КАС рассматривает впервые.
Если бы у Камилы положительный результат теста на Олимпийских играх, это было бы очень просто: медали аннулируются.
Если бы CAS был действительно беспристрастен, Валиева получила бы небольшой выговор, а ОКР сохранил бы за собой золотую медаль, поскольку они не могут быть привлечены к ответственности за грубые процедурные нарушения ВАДА. Команда ОКР действовала добросовестно.
Бамс, еще на 2 месяца.
год...
Если наказание Валиевой каким-то образом зависит от того, как будут вручены медали, то это указывает на некую коррупцию в CAS.
CAS примет оба решения во время этих слушаний, поэтому я ожидаю слушаний в новом году.
В кодексе ВАДА уже указано что при таких обстоятельствах результаты команды не аннулируются и рассусоливать тут особо нечего. Было бы иначе, МОК и ИСУ еще в Пекине порешали бы.