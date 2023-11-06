Роман Костомаров: «Я адаптируюсь в быту, привыкаю. У нас в семье, можно сказать, появился 46-летний ребенок»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду ТАСС Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал о реабилитации после ампутации конечностей.

«Сейчас трудно вспомнить те эмоции, которые я испытывал на больничной кровати. Я сетовал на то, что невезучий, как жестоко, несправедливо жизнь обошлась со мной. Тогда я все валил на несправедливость жизни, почему именно я? И ты не можешь найти ответ на эти вопросы. Вроде работал, есть семья, дети – и вдруг резко все подорвалось.

Для меня это был конец света, хотелось уснуть. Я думал, зачем таких людей оставлять жить? Каждодневная поддержка вытаскивает, но это проходит медленно, месяцами. Примерка протезов, потом вертикализируешься кровати. Рука не поднимается, нога не поднимается, не понимаешь, с чего начинать. Месяца три в больнице, все время ушло на то, чтобы сидеть на месте.

Реабилитологи не ожидали, что сам смогу ходить, но я прошел 15 метров без перил. Думал: «Да ну нафиг это все, больно». Нежелание, апатия, но постепенно находишь в себе силы», – сказал Костомаров. 

«Какая главная цель? Я адаптируюсь в быту, привыкаю, что каким-то образом надо чистить зубы, умываться – много трудных вещей в быту. У нас в семье, можно сказать, появился 46-летний ребенок. Сейчас я уже сам могу почистить зубы. К тренировкам в зале я адаптировался, но в быту не могу закрывать и открывать двери, с ложкой управляться.

Какой бы ни был протез, но это пока труба. По-другому чувствуешь себя с ним. Надеюсь, в скором времени все усовершенствуется. Надеюсь, будут более функциональные протезы. С протезами за рулем уже не поездишь, своими руками ты это чувствуешь гораздо лучше», – цитирует Костомарова ТАСС. 

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4 комментария

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Назар Игорь
Представляю как тяжело сейчас Роману. Верю что он всë перетерпит и преодолеет, самое важное это поддержка его близких.. В одиночку с такой бедой справиться намного сложнее.
Держись, мужик.
+11
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Лизавета Анна -Мария
Очень хочется поддержать Романа, найти нужные слова......
И я думаю, сейчас ему всё по силам...
Помоги ему, Господи.
+2
0
+2
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Флер де Лис
Сил Роме и его семье!
+1
0
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Anatiana
Ребёнок внутри себя поможет Роману быть счастливым от малого.
0
0
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