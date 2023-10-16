Роман Костомаров: «Было много предложений кататься за другую страну, но я не ушел. Я большой патриот»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду переходы Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал о сложностях во время жизни в США.

«Действительно, это были очень трудные времена. Это были 90-е годы. В основном в то время было все плохо в России с катками. Было много финансовых трудностей. Негде было тренироваться. Нашим тренерам в Америке давали хорошие условия. Все туда уезжали.

Меня тоже пригласили туда кататься. Пришлось оставить здесь все, родных и близких. И уехать туда безо всего. Там была комнатка 2 на 2. Жара 40 градусов и вентилятор, который гонял горячий воздух.

Залезал в долги. Потому что даже если на 5 долларов питаться каждый день, сложно. Тем более были колоссальные тренировки.

Было много предложений кататься за другую страну, но я не ушел. Я большой патриот. Я вырос в СССР. Я горжусь своей страной. Я отказывался от более выгодных предложений. Потому что знал, что я на правильном пути», – сказал олимпийский чемпион в танцах на льду.

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2 комментария

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Katerina Sunny
Большой патриот, который укатил зарабатывать в Америку.
А сейчас с подругой Навкой, конечно, и в России неплохо кормят.
+12
-1
+11
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RusVector
И у этого только "патриоты" и "предатели" на уме! С такой иделогией пол страны в "предателях" окажется !
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