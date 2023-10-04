Денис Самохин: «Довольны прокатом Хаврониной и Нарижного, несмотря на ошибки. Развиваем свои возможности и будем радовать вас катанием»
Тренер Денис Самохин рассказал, что доволен выступлением Хаврониной и Нарижного.
Сегодня танцевальный дуэт Ирина Хавронина – Девид Нарижный одержал победу на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
«Мы полностью довольны прокатом ребят, несмотря на ошибки.
Возможно, это будет звучать странно, но установка на сегодняшний день была найти свой предел в подаче и эмоциональной составляющей, что, возможно, и привело к некоторым ошибкам.
Мы считаем, что это допустимо на данный момент. Развиваем свои возможности и будем радовать вас своим катанием», – сказал тренер фигуристов.
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