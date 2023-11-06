Татьяна Навка: «Линичук разбила наш дуэт с Костомаровым, она уговорила Романа встать в пару с Семенович. Я потеряла все надежды стать олимпийской чемпионкой»

Теги Наталья Линичук Татьяна Навка Роман Костомаров сборная России танцы на льду Турин-2006 Анна Семенович Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала, что Линичук разбила ее дуэт с Костомаровым.

«Наталья Линичук разбила наш дуэт, она уговорила Романа встать в пару с Анной Семенович. Я времени не теряла и родила дочку, но очень переживала и расстраивалась.

Я очень благодарна и Роману, и Линичук, что у меня родилась дочка, была безумна счастлива, но потеряла все надежды стать олимпийской чемпионкой.

Роман потом позвонил, извинился, сказал, что сделал глупость, мол, давай тренироваться. Я думала неделю, первый знак – Олимпийские игры в Италии, я очень люблю Италию. Второй знак – дочке будет 6 лет, она станет гордиться своей мамой.

Третье – я бы себе никогда не простила, что не использовала этот шанс. Тогда я решила, что буду олимпийской чемпионкой», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду.

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

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26 комментариев

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Е...С
Уже началась работа против Линичук.
+45
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N-fox
К приезду Линичук (если она еще не приехала, конечно), страсти накаляются. А катали тогда на ОИ Роман с Татьяной классно.
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Anna
А вы говорите детей переманивают, тут вон взрослых мальчиков угоняют)
+30
-3
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Irina037
Вот по Навке чувствовалОсь,что будет олимпийской чемпионкой, стержень чемпионский виден
+30
-6
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imaxim
Линичук больше не всесильный тренер, как это было в 90-е и нулевые. Теперь ей всё припомнят
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-4
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Оле-Лукойе
Ответ RusVector
Да любой бы мужик Семенович выбрал! Есть за что ...)
Тогда того не было)))
+15
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+13
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RusVector
Да любой бы мужик Семенович выбрал! Есть за что ...)
+18
-9
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Маргарита В Сафронова
Борьба была тогда яростная.Программы нереально красивые. Запомнилось.
+10
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Marya Y
Ответ Флер де Лис
По характеру - да. Но катальщики они были не самые выдающиеся.
Слабым звеном в паре считался именно Костомаров.
+9
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Девушка Безимени
Ответ Anna
А вы говорите детей переманивают, тут вон взрослых мальчиков угоняют)
взрослых мальчиков всегда угоняют
+8
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evgeni009
Ощущение что Линичук ещё не приехала в Россию, а уже началась травля
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Светлана Романова
А четвертое- муж тренер будущих ОЧ,семейный подряд в действии.
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Девушка Безимени
Ответ Светлана Романова
А четвертое- муж тренер будущих ОЧ,семейный подряд в действии.
семейный подряд - ее хобби
+7
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alexnew
Ответ Е...С
Уже началась работа против Линичук.
Это неправда?
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Александр Шульгин
Ответ Е...С
Уже началась работа против Линичук.
Против нее и работать не надо она сама себе репутацию давным давно испортила.
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Оле-Лукойе
Ответ alexnew
Это неправда?
Это Правда, просто тот, кто болеет за Ангелов этого не признаёт, Линичук-то только Плющенко согласился взять. Линичук вообще многие терпеть не могут, не только Навка, дама она весьма известная своим нравом и интригами.
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Лиса не Алиса
Помню ту Олимпиаду. Как падали претенденты. А больше всего запомнился взгляд Барбары на партнёра.
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Анаис_Анаис
Ответ Marya Y
Слабым звеном в паре считался именно Костомаров.
Неправда
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arisstopane
звёздный террариум...
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Katerina Sunny
Ответ Е...С
Уже началась работа против Линичук.
Она уже дала согласие работать с Валерой?
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leon01
как всё трогательно.да и замуж удачно вышла)
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Charliz
Ответ Anatiana
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А зачем вы так грубо? Во-первых, это не недостаток. Во-вторых, даже если б было так, это ее конституция.
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justbored
Какая демоническая женщина.
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Charliz
По ходу Линичук успела плюнуть в тарелку очень многим)
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Anatiana
Ответ RusVector
Да любой бы мужик Семенович выбрал! Есть за что ...)
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