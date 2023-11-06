Татьяна Навка: «Линичук разбила наш дуэт с Костомаровым, она уговорила Романа встать в пару с Семенович. Я потеряла все надежды стать олимпийской чемпионкой»

Татьяна Навка рассказала, что Линичук разбила ее дуэт с Костомаровым.

« разбила наш дуэт, она уговорила встать в пару с . Я времени не теряла и родила дочку, но очень переживала и расстраивалась.

Я очень благодарна и Роману, и Линичук, что у меня родилась дочка, была безумна счастлива, но потеряла все надежды стать олимпийской чемпионкой.

Роман потом позвонил, извинился, сказал, что сделал глупость, мол, давай тренироваться. Я думала неделю, первый знак – Олимпийские игры в Италии, я очень люблю Италию. Второй знак – дочке будет 6 лет, она станет гордиться своей мамой.

Третье – я бы себе никогда не простила, что не использовала этот шанс. Тогда я решила, что буду олимпийской чемпионкой», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду.

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор