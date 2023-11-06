Медведева о лучших фигуристках России: «Акатьева и Петросян. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток»

Евгения Медведева рассказала, кого считает лучшими фигуристками в России.

– Следите за фигурным катанием сейчас?

– Да, слежу, и довольно пристально. И российские этапы Гран-при, и зарубежные – все смотрю. Например, Skate Canada и Skate America уже закончились. Два российских этапа, в Уфе и Омске, тоже завершились, в конце ноября соревнования примет Москва.

Очень много фигурного катания в моей жизни, и чтобы оставаться в теме, за всем приходится следить

– Топ-3 российские фигуристки на данный момент?

– Двоих не задумываясь назову – это [ ] Акатьева и [ ] Петросян, хоть они и малышки еще, но уже тянут за собой всех остальных. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток, оно такое, плавающее, – сказала двукратная чемпионка мира.