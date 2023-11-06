Медведева о лучших фигуристках России: «Акатьева и Петросян. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток»

Теги сборная России Гран-при женское катание Евгения Медведева Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, кого считает лучшими фигуристками в России.

– Следите за фигурным катанием сейчас?

– Да, слежу, и довольно пристально. И российские этапы Гран-при, и зарубежные – все смотрю. Например, Skate Canada и Skate America уже закончились. Два российских этапа, в Уфе и Омске, тоже завершились, в конце ноября соревнования примет Москва.

Очень много фигурного катания в моей жизни, и чтобы оставаться в теме, за всем приходится следить

– Топ-3 российские фигуристки на данный момент?

– Двоих не задумываясь назову – это [Софья] Акатьева и [Аделия] Петросян, хоть они и малышки еще, но уже тянут за собой всех остальных. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток, оно такое, плавающее, – сказала двукратная чемпионка мира.

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39 комментариев

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Defender64
Акатьеву и Муравьеву в деле ещё не видели, но уже выводы какие-то о топ-3. Валиеву уже мысленно в дисквал отправили?
+24
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+17
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Елена Спирина
Пожелаю здоровья Софье Акатьевой, чтобы смогла выйти и показать свой уровень. Хочется ещё посмотреть на Камилу
+12
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Katerina Sunny
Петросян уже видели, хотелось бы, чтобы здоровье и Акатьевой позволило выступить на двух этапах.
+7
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Веселый грибочек
Здесь соглашусь с Женей. Аделия и Софья сейчас сильнейшие. Не повезло, конечно, что нет международных стартов. У Аделии был бы уже второй взрослый сезон на международной арене...
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Сашуля П
Соня очень талантливая девочка, остаётся пожелать ей здоровья.
+7
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Маргарита В Сафронова
Я так думаю, Горбачёва скоро сама добавится. С характером девчонка.
+8
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Mari Gams
Странно было бы , если бы Женя не следила за ФК , большая часть жизни отдана спорту .
Обе названные девочки , конечно фавориты , катают сложный контент в данный момент , и согласна , третью назвать затруднительно , много у нас фигуристок показывающих примерно одинаковый высокий уровень .
Ждём дальнейших соревнований , на ЧР и определиться топ-3
+12
-8
+4
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Ритт
Надо еще Камилу посмотреть! В какой она форме. А так да, согласна с Женей. И если б была международка, девочки не были бы такими ноунеймами. В прошлом сезоне Аделия, Лиза и Мура могли взять весь пьедестал, а Акатик стать ЮЧМ, и смотреть борьбу наших на этапах ИСУ было бы сейчас намного интереснее, и подготовка была бы другая.
+10
-6
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Илларион
Петросян однозначно сейчас одна из сильнейших фигуристок, а вот Соня пока не понятно, ещё на соревнованиях не выступала, к сожалению её преследуют травмы, в любом случае нас ждёт интересный ЧР
+5
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Аленка_76
Ответ imaxim
скорее всего заранее отправила ее отбывать дисквал
Камилу на стартах ещё не видели в этом сезоне, поэтому думаю
Женя её не назвала
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Mari Gams
Ответ vanessa2021
А Камилу уже в расчет не принимают? Медведева знает чтото, что пока неизвестно широкой публике?
Почему не принимают ? Женя считает Камилу прекрасной фигуристкой ,она неоднократно про это говорила , но ее спросили про реальную ситуацию , а Ками ещё не до конца восстановила свой потенциал , поэтому Женя третью и не назвала
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Аленка_76
Согласна с Женей, девочки действительно сильные.
Молодец, что следит за ФК, т, к комментирует соревнования и должна быть в курсе всего
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imaxim
Ответ Рябиновые бусы
с чего бы? ямайская пловчиха в 2 пробах подряд сдала целый набор запрещенки, и отделалась предупреждением. у нас ведь перед антидопинговым законом все равны, да?
Ну вот решение CAS почитайте, все узнаете) а пока фанатикам Валиевой объяснять что-то бесполезно
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imaxim
Ответ vanessa2021
А Камилу уже в расчет не принимают? Медведева знает чтото, что пока неизвестно широкой публике?
скорее всего заранее отправила ее отбывать дисквал
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Елена Спирина
Ответ Рябиновые бусы
рано Камилу списала Женя....или она что-то знает?
Почему списала, не возможно всех перечислять, у нас много хороших спортсменок
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Рябиновые бусы
Ответ imaxim
Валиева получит дисквалификацию, это всем понятно, если линия защиты «съела мороженку». Поэтому ее и списали, не упоминают
с чего бы? ямайская пловчиха в 2 пробах подряд сдала целый набор запрещенки, и отделалась предупреждением.
у нас ведь перед антидопинговым законом все равны, да?
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Ольга Долгова
Ответ Маргарита В Сафронова
Я так думаю, Горбачёва скоро сама добавится. С характером девчонка.
в пубертате она уже
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Ира Полубоярова
Ответ Amneris
Про Акатьеву говорить даже нет смысла. Непонятно вообще, в каком она состоянии. Петросян тоже так себе лидер. Забавно, конечно, что Валиеву не считают действующей фигуристкой и даже не вносят в топ-3. Вполне в характере Жени было сказать, что она восхищается Камилой, борющейся со своим собственным телом ради спорта, но нет. Как будто все уже что-то знают.
Успокойтесь, они ничего не знают
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Илларион
Ответ Lapo Elkann
А Акатьеву где видела ? Дай Бог , чтобы она была в форме. Понятно что если решения по Камиле к ЧР не будет, то если даже Валиева будет лучшей , ей никто не даст выиграть, но оставить без пьедестала Камилу , на это способна только эксперт ФК Межведева.
Читайте внимательно интервью, не назвать Камилу не значит оставить её без пьедестала
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Mari Gams
Ответ Елена Спирина
Пожелаю здоровья Софье Акатьевой, чтобы смогла выйти и показать свой уровень. Хочется ещё посмотреть на Камилу
Тоже в Ками верю , у неё огромный потенциал, хочется чтобы она его успешно реализовала
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Елена Спирина
Ответ Lapo Elkann
Акатьеву наверное во сне видела. А на счет Валиевой они все либо что то знают, либо Женю как всегда понесло .
Куда понесло? Она назвала своих фаворитов, имеет право. У вас другие- это тоже имеет место быть
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Илларион
Ответ Defender64
Акатьеву и Муравьеву в деле ещё не видели, но уже выводы какие-то о топ-3. Валиеву уже мысленно в дисквал отправили?
Муравьёва в прошлом сезоне была очень не стабильна, сейчас постоянно в шоу, в интервью что-то про мотивацию говорила, ну посмотрим
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Железная Леди
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Ответ Олик Кастудинова
https://vk.com/wall418161316_5118 Ужас, что творится в "Москвичей"
в Москвиче?
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Ливия
Согласна. Два первых места это Соня и Аделя.
Здоровья Соне и ждем на стартах.
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Ира Полубоярова
Ответ Олик Кастудинова
Читали, что пишет мама Лены Костылевой на ее странице в вк?
Уже детям угрожает. Ненормальная
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