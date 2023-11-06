Медведева о лучших фигуристках России: «Акатьева и Петросян. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток»
Евгения Медведева рассказала, кого считает лучшими фигуристками в России.
– Следите за фигурным катанием сейчас?
– Да, слежу, и довольно пристально. И российские этапы Гран-при, и зарубежные – все смотрю. Например, Skate Canada и Skate America уже закончились. Два российских этапа, в Уфе и Омске, тоже завершились, в конце ноября соревнования примет Москва.
Очень много фигурного катания в моей жизни, и чтобы оставаться в теме, за всем приходится следить
– Топ-3 российские фигуристки на данный момент?
– Двоих не задумываясь назову – это [Софья] Акатьева и [Аделия] Петросян, хоть они и малышки еще, но уже тянут за собой всех остальных. Если говорить про третье место, то там очень много кандидаток, оно такое, плавающее, – сказала двукратная чемпионка мира.
Обе названные девочки , конечно фавориты , катают сложный контент в данный момент , и согласна , третью назвать затруднительно , много у нас фигуристок показывающих примерно одинаковый высокий уровень .
Ждём дальнейших соревнований , на ЧР и определиться топ-3
Женя её не назвала
Молодец, что следит за ФК, т, к комментирует соревнования и должна быть в курсе всего
у нас ведь перед антидопинговым законом все равны, да?
Здоровья Соне и ждем на стартах.