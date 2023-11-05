Евгения Медведева: «Все хотят, чтобы я сказала, что похожа на Кармен, но это не так. Я не могу позволить себе то, что позволяла она»

Евгения Медведева рассказала о новом ледовом шоу Ильи Авербуха «Кармен».

Двукратная чемпионка мира исполняет в шоу главную роль.

«Самая сложная с точки зрения техники сцена в шоу – это маскарад. Мало места, много людей, мы долго и много репетировали номер.

А эмоционально тяжело дается финальный – смерть Кармен. Мне нужно переключиться с веселья на драму. Выхожу выжатая с этого номера.

Я ощущаю героиню на свой возраст, хотя она была младше меня. Кармен разная, она существует в разных прочтениях.

Все хотят услышать лирику, чтобы я сказала, что похожа на Кармен, но это не так. Я не могу себе позволить то, что позволяла себе Кармен», – сказала Медведева.