Евгения Медведева: «Все хотят, чтобы я сказала, что похожа на Кармен, но это не так. Я не могу позволить себе то, что позволяла она»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о новом ледовом шоу Ильи Авербуха «Кармен».

Двукратная чемпионка мира исполняет в шоу главную роль.

«Самая сложная с точки зрения техники сцена в шоу – это маскарад. Мало места, много людей, мы долго и много репетировали номер.

А эмоционально тяжело дается финальный – смерть Кармен. Мне нужно переключиться с веселья на драму. Выхожу выжатая с этого номера.

Я ощущаю героиню на свой возраст, хотя она была младше меня. Кармен разная, она существует в разных прочтениях.

Все хотят услышать лирику, чтобы я сказала, что похожа на Кармен, но это не так. Я не могу себе позволить то, что позволяла себе Кармен», – сказала Медведева. 

34 комментария

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Люсия Федосова
Наконец спортс обратил внимание на Кармен с Евгенией . .Полный аншлаг в Питере .Женя красотка в роли Кармен.
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Люсия Федосова
Ответ Юлия Ягунова
Шоу красивое, Женя красивая, но юбка в горох меня смущала...
Сходите в театр Фламенго в Испании и посмотрите их платья .Кармен цыганка соответственно и платье должно выделяться на фоне других персонажей .
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катя 1510
Спектакль супер. Полный аншлаг в Питере. Спасибо Илье за новую интерпретацию Кармен.
Женя фигуристка и актриса просто невероятная. 💖🤍💖
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катя 1510
Женя Вы обаятельная, обворожительная и сногсшибательная в роли Кармен. ♥️
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Lina Dzhanibek
Яркая, озорная, воздушная, харизматичная!
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Helesh
Ответ Белла
Посмотрела отрывок с женей, очень смешно смотрится, незнаю кто ходит, не думаю что Авербух поставил что то путное, главное по больше денег собрать с казны, побольше сэкономить в свой карман, а зритель схавает
Не ходила но, осуждаю, прекрасная позиция. А у Авербуха аншлаг полный, как и на Анне Карениной был. Женя в роли Кармен прекрасна. Я зритель и я в восторге. И кстати, на Кармен не было госфинансирования, так что все мимо
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Елена Спирина
Яркая, огненная Кармен в исполнении Жени. Роль очень ей подходит
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Mari Gams
Женя прекрасно справилась с ролью , ее Кармен шикарна ! Два часа на льду играть эмоции от комедии до трагедии очень сложно , и физически тоже , но Женя чемпионка и классная актриса , она может ! Закономерно , что аншлаги и овации .
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Сашуля П
Женя просто создана для образа юной дерзкой цыганки, ну а финальная драма удаётся на 100%, хотя я понимаю, как это эмоционально тяжело.
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Илларион
Присущее Жене качество показать и раскрыть известный образ тонко, ненавязчиво сделав его своим, просто уникально! Женя очень красивая в образе Кармен!
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Аленка_76
Женя прекрасна в роли Кармен!
Мне тоже очень нравится номер Маскарад
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Хана Спектор
Женя талантливая,харизматичная ей очень подходит эта роль.
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Sveta Arhipova
Сижу дома и кусаю локти, что не поехала в Питер на спектакль (решила подождать, когда будет в Москве, а потом уже и обстоятельства сложились так, что не смогла бы поехать). А пока смотрю видео, которые снимают зрители и выкладывают в фан-группах, спасибо им за это❤
+15
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Сашуля П
Ответ Sveta Arhipova
Сижу дома и кусаю локти, что не поехала в Питер на спектакль (решила подождать, когда будет в Москве, а потом уже и обстоятельства сложились так, что не смогла бы поехать). А пока смотрю видео, которые снимают зрители и выкладывают в фан-группах, спасибо им за это❤
Такое же настроение, жалею. Теперь в Москве ждать)
+11
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Люсия Федосова
Ответ Anneta28
Когда в Москве будет? Нигде не смогла найти инфу..
в следующем году
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Anneta28
Когда в Москве будет? Нигде не смогла найти инфу..
+12
-2
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Olga Krayz
Судя по отрывкам, у Жени отлично получился образ Кармен, яркая, весёлая, и драматичная одновременно
+10
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Аленка_76
Ответ Люсия Федосова
Наконец спортс обратил внимание на Кармен с Евгенией . .Полный аншлаг в Питере .Женя красотка в роли Кармен.
Он скорее обратил внимание на интервью
+10
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Mari Gams
Ответ Helesh
Не ходила но, осуждаю, прекрасная позиция. А у Авербуха аншлаг полный, как и на Анне Карениной был. Женя в роли Кармен прекрасна. Я зритель и я в восторге. И кстати, на Кармен не было госфинансирования, так что все мимо
Конечно и комменты ограничила Белла ,боится ответов )))
+8
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Люсия Федосова
Ответ Аленка_76
Он скорее обратил внимание на интервью
Ну да в Питере полный аншлаг .Билеты раскуплены на 3 дня .шоу . Успехов шоу Кармен и удачи Жени и Авербуху.
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Наталья Коваленко
Восторг и восхищение! Женечка 🔥🔥🔥💃👍
+8
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Маргарита В Сафронова
Внешность Жени выразительна по-своему она ни на кого не похожа.
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Люсия Федосова
Ответ Sveta Arhipova
Сижу дома и кусаю локти, что не поехала в Питер на спектакль (решила подождать, когда будет в Москве, а потом уже и обстоятельства сложились так, что не смогла бы поехать). А пока смотрю видео, которые снимают зрители и выкладывают в фан-группах, спасибо им за это❤
Также хочу поблагодарить фан группы Жени за видео с шоу в соцсетях.
+6
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Илларион
Ответ Olga Krayz
Судя по отрывкам, у Жени отлично получился образ Кармен, яркая, весёлая, и драматичная одновременно
Да, Женя шикарная Кармен!
+5
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Аленка_76
Ответ Anneta28
Когда в Москве будет? Нигде не смогла найти инфу..
Авербух говорил весной 2024 года
+5
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