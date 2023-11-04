Изабо Левито: «Когда я ждала оценок, то просто молилась и шептала «пожалуйста, дорогие судьи, я ведь отлично умею делать это вращение, честно-честно»

Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала победу на Гран-при Франции.

«Очень сильные эмоции. Когда я ждала оценок, то просто молилась и шептала «пожалуйста, пожалуйста, дорогие судьи, я ведь отлично умею делать это вращение, честно-честно».

Я знала, что у меня после короткой программы пять баллов запаса, видела, что у соперниц сегодня не все получилось, но прокат сегодня вышел далеко не идеальным, поэтому я очень нервничала.

Сначала две ошибки на прыжках, а в конце еще эта глупая ошибка на вращении. Я сидела на льду после окончания программы и думала: «Все, это наверняка стоило мне золота». Будем считать, что я добавила драмы в конец программы – там, где это было не совсем запланировано.

Так что я просто счастлива, что победила. Я очень боялась, что повторится ситуация, как на чемпионате мира, когда одной ошибкой я перечеркнула свои шансы», – приводит слова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.