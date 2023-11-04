Изабо Левито: «Когда я ждала оценок, то просто молилась и шептала «пожалуйста, дорогие судьи, я ведь отлично умею делать это вращение, честно-честно»

Теги Гран-при Гран-при Франции сборная США женское катание Изабо Левито Фигурное катание

Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала победу на Гран-при Франции.

«Очень сильные эмоции. Когда я ждала оценок, то просто молилась и шептала «пожалуйста, пожалуйста, дорогие судьи, я ведь отлично умею делать это вращение, честно-честно».

Я знала, что у меня после короткой программы пять баллов запаса, видела, что у соперниц сегодня не все получилось, но прокат сегодня вышел далеко не идеальным, поэтому я очень нервничала.

Сначала две ошибки на прыжках, а в конце еще эта глупая ошибка на вращении. Я сидела на льду после окончания программы и думала: «Все, это наверняка стоило мне золота». Будем считать, что я добавила драмы в конец программы – там, где это было не совсем запланировано.

Так что я просто счастлива, что победила. Я очень боялась, что повторится ситуация, как на чемпионате мира, когда одной ошибкой я перечеркнула свои шансы», – приводит слова Левито корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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12 комментариев

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Ирина С
Вот так вот правильные фигуристы и получают золото авансом не за то, что сделали, а за то, что, вроде бы, делать умеют!
+26
-4
+22
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MyCA
Вот живоё доказательство что молитвы работают.
+13
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+13
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Александр Шульгин
Совсем ребенок еще, приятная девчонка
+11
-1
+10
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natalado
Какая чудесная девочка!
Но очень жаль, что наших там нет...
+9
-2
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Alex Johnson
Когда я ждала оценок, то просто молилась и шептала «Пожалуйста, дорогие судьи, я ведь отлично умею делать это вращение, честно-честно. Иначе вам всем «######».»
+7
-2
+5
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Нурсултан Хамзаев
да было обидненько на ЧМ
+5
-2
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Skyolker
Ответ Alina Kernes
Спортс! Не спи, Юзу-шоу проспишь☝️
А где показывают?
+2
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Alina Kernes
Ответ Skyolker
А где показывают?
В вк-ашке
+2
0
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Evgeny Mzhelsky
Просто она не с теми соревнуется, поэтому можно верить при таком прокате в лучшее, но она не виновата в этом, а в целом девочка похожа на Щ местами, но конечно не прыжками, особенно в короткой программе, как там проморгали, хз, но сегодня было лучше, но опять же функционалка подвела, как и Настю, но в целом посмотрите на общий уровень - сразу вспоминаются слова Тарасовой в последние годы, когда наши, в том числе, были в деле, после прыжков - спортсменка прыгает тройной, а Тарасова комментит условно - ой тут четверной светит, видно, что тренирует, и так было со многими, а сейчас что - перекрещиваешься, лишь бы с тройного не упали или с 3-3, то есть еще год, два назад мы видели, что они прыгали 3 или 3-3 с огромным запасом, а сейчас дух захватывает - прыгнут ли вообще
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