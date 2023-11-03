Изабо Левито: «Мне очень помог опыт выступления в шоу летом, это полностью поменяло мой подход к работе. Если я катаюсь сегодня лучше – то именно из-за этого»

Теги Гран-при Гран-при Франции сборная США женское катание Изабо Левито Фигурное катание

Изабо Левито оценила победу в короткой программе на Гран-при Франции.

«Рада, что удалось откатать гораздо лучше, чем на Skate America. Хотя дорожка шагов заставила понервничать, но, к счастью, на оценках это не отразилось. Конечно, есть над чем еще работать. Моя главная цель – постоянно улучшаться. Если я смогу выиграть тут золото – это точно будет означать, что я двигаюсь в правильную сторону.

Мне очень помог опыт выступления в шоу летом. Я каталась бок о бок с настоящими легендами фигурного катания, и это полностью поменяло мой подход к работе. Я увидела другую сторону нашего вида спорта. Если я катаюсь сегодня лучше – то именно из-за этого опыта.

Могу сказать, что в этой постановке мы вдохновлялись программой Чок и Бейтса сезона-2020/21. Там Мэдисон изображает змею – и это просто легендарный уже образ. В моей программе мы используем даже кусок их музыки. Но, конечно, у меня своя собственная постановка – я же одиночница.

На летних сборах Мэдисон даже поработала немного со мной на льду. Мне невероятно повезло, что она дала несколько очень ценных советов по моему образу и артистической стороне проката», – приводит слова американской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Удачи в ПП!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Изабо, ты умничка, удачи тебе в ПП и удержать первое место.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мороженко
Молодец, Изабо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий