Изабо Левито получила оценки от -4 до +4 за дорожку шагов в произвольной программе на Гран-при Франции
Изабо Левито получила оценки от -4 до +4 за дорожку шагов на Гран-при Франции.
В произвольной программе американская фигуристка исполнила дорожку шагов четвертого уровня, которую арбитр из США Роберт Розенблат оценил на -4 по шкале GOE. Остальные судьи поставили оценки от +2 до +4.
Левито заняла третье место в произвольной программе, получив 131,39 балла. С суммой 203,22 балла за две программы она одержала победу на этапе.
Но ошибок было много
Чем система 6.0 была более объективной? Кто мешал одному судье поставить 4,4 при 5,9 от остальных?
Скорее всего, это техническая ошибка (не туда ткнул), что могло случиться и при другом формате оценивания.
Но даже если вдруг это демарш, ничего не мешало бы судье совершить его при старой системе.