Изабо Левито получила оценки от -4 до +4 за дорожку шагов в произвольной программе на Гран-при Франции

Изабо Левито получила оценки от -4 до +4 за дорожку шагов на Гран-при Франции.

В произвольной программе американская фигуристка исполнила дорожку шагов четвертого уровня, которую арбитр из США Роберт Розенблат оценил на -4 по шкале GOE. Остальные судьи поставили оценки от +2 до +4.

заняла третье место в произвольной программе, получив 131,39 балла. С суммой 203,22 балла за две программы она одержала победу на этапе.

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