Изабо Левито получила оценки от -4 до +4 за дорожку шагов в произвольной программе на Гран-при Франции

Теги Гран-при Гран-при Франции сборная США судьи женское катание Изабо Левито Фигурное катание

Изабо Левито получила оценки от -4 до +4 за дорожку шагов на Гран-при Франции.

В произвольной программе американская фигуристка исполнила дорожку шагов четвертого уровня, которую арбитр из США Роберт Розенблат оценил на -4 по шкале GOE. Остальные судьи поставили оценки от +2 до +4.

Левито заняла третье место в произвольной программе, получив 131,39 балла. С суммой 203,22 балла за две программы она одержала победу на этапе.

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23 комментария

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Ебздрогыч
Это уже не спорт, а фарс какой-то. Как можно одно и то же выступление оценивать настолько противоположными оценками? Иногда кажется, что система в 6 баллов была более объективна
+17
-2
+15
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Белла
Прям как у нас оценивали Петросян
+15
-5
+10
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Anneta28
Свой не хило так притопил ее. Что он там мог увидеть на -4?
+11
-1
+10
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sashafan2
Ответ KMR
Щербакова на минималках эта Изабо
Как будто это плохо😃
+9
-3
+6
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Charliz
А мне она Медведеву напоминает. И манерой катания, и тем как прыгает, как наклоняет корпус и выталкивается спиной.
+7
-1
+6
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KMR
Щербакова на минималках эта Изабо
+10
-8
+2
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Блинчик
Набранные Лакерником стриптизёрши и стюардессы никуда не делись из числа судей.
+7
-5
+2
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NowN
Ответ Лакс
И почему новостники/редакторы не указывают что эти -4 в зачет НЕ вошли, как и одна из двух +4. Можно было подумать что свой судья ошибся при вводе, но у него наименьшая сумма баллов .
Они, конечно, не вошли в зачет, но если судья ошибся и хотел поставить 4, то вместо -4 в зачет не вошла бы оценка 2, и GOE бы было не 1.11, а 1,23, то есть ошибкой ввода он забрал 12 сотых балла. Вроде и немного, но иногда такое и судьбу медали может решить. А на четверном прыжке такая ошибка судьи забрала бы у спортсмена в 3 раза больше, то есть уже почти полбалла.
+2
0
+2
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Алена Иванова
Скорей всего тупо перепутал
+3
-1
+2
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Charliz
Свой арбитр промахнулся кнопкой что ли?)))
+2
0
+2
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Аленка_76
Изабо с победой!
Но ошибок было много
+1
0
+1
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Pennywise
Ответ Белла
Прям как у нас оценивали Петросян
Забавно как аргумент «вот на международке такого не может быть» трансформировался в «у нас также судят». 🤣
+2
-1
+1
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Бу!
Ответ Ебздрогыч
Это уже не спорт, а фарс какой-то. Как можно одно и то же выступление оценивать настолько противоположными оценками? Иногда кажется, что система в 6 баллов была более объективна
главное, чтобы судья мог обосновать свою позицию. Кому-то может реально что-то нравится, а кто-то честно вычитает за ошибки. А кто-то тупо судит "как надо"
+1
0
+1
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Мороженко
Изабо допустила много ошибок и обыграла двух девочек с чистыми прокатами. Затащили
+2
-1
+1
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MyCA
Вот он какой розенБлат
+1
0
+1
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bolelschiza
раздули шкалу гое, теперь получите
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akschweyan
Ответ Ебздрогыч
Это уже не спорт, а фарс какой-то. Как можно одно и то же выступление оценивать настолько противоположными оценками? Иногда кажется, что система в 6 баллов была более объективна
Популистский комментарий.
Чем система 6.0 была более объективной? Кто мешал одному судье поставить 4,4 при 5,9 от остальных?
Скорее всего, это техническая ошибка (не туда ткнул), что могло случиться и при другом формате оценивания.
Но даже если вдруг это демарш, ничего не мешало бы судье совершить его при старой системе.
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imaxim
Ответ Ебздрогыч
Это уже не спорт, а фарс какой-то. Как можно одно и то же выступление оценивать настолько противоположными оценками? Иногда кажется, что система в 6 баллов была более объективна
При старой системе тоже такое было. На ОИ-2002 например Александр Абт за произвольную программу получил от одного арбитра 5.1, а от другого 5.7. За технику
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Александр Шульгин
Тут понятно ошибся просто не туда нажал
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Александр Шульгин
Ответ Charliz
А мне она Медведеву напоминает. И манерой катания, и тем как прыгает, как наклоняет корпус и выталкивается спиной.
По Хрустальных косят с тренером это давно по ней видно было
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