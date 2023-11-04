Максим Маринин: «В 70 лет Протопопов выглядел на 35 – в форме, ни капли жира. Меня это сильно потрясло»

Максим Маринин рассказал, что его поражала физическая форма Олега Протопопова.

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов, выступавший в паре с Людмилой Белоусовой, скончался 31 октября на 92-м году жизни.

«На тот момент ему было чуть больше 70 лет. Мы переодевались в одной раздевалке, он снял верхнюю одежду, остался с голым торсом.

Конечно, для 70‑летнего мужчины он выглядел лет на 35. Ни капли жира, в форме человек. Меня это очень сильно потрясло», – сказал Маринин.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80