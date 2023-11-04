Максим Маринин: «В 70 лет Протопопов выглядел на 35 – в форме, ни капли жира. Меня это сильно потрясло»

Теги Максим Маринин пары Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Максим Маринин рассказал, что его поражала физическая форма Олега Протопопова.

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов, выступавший в паре с Людмилой Белоусовой, скончался 31 октября на 92-м году жизни.

«На тот момент ему было чуть больше 70 лет. Мы переодевались в одной раздевалке, он снял верхнюю одежду, остался с голым торсом.

Конечно, для 70‑летнего мужчины он выглядел лет на 35. Ни капли жира, в форме человек. Меня это очень сильно потрясло», – сказал Маринин.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

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