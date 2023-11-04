Олег Протопопов умер во сне

Стали известны подробности смерти Олега Протопопова.

Двукратный олимпийский чемпион, выступавший в парном катании с Людмилой Белоусовой, скончался 31 октября на 92-м году жизни. Он проживал в Швейцарии с 1979 года.

«Как сообщил немецкий журналист Зеппа Шенмецлер из издания «Eissport-magazin», в последнее время Олег Алексеевич жил в Интерлакене. Он умер спокойно, во сне...» – говорится на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

ФФКР выразила соболезнования близким и друзьям Протопопова.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80