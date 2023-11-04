Олег Протопопов умер во сне

Теги ФФКР Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Стали известны подробности смерти Олега Протопопова.

Двукратный олимпийский чемпион, выступавший в парном катании с Людмилой Белоусовой, скончался 31 октября на 92-м году жизни. Он проживал в Швейцарии с 1979 года. 

«Как сообщил немецкий журналист Зеппа Шенмецлер из издания «Eissport-magazin», в последнее время Олег Алексеевич жил в Интерлакене. Он умер спокойно, во сне...» – говорится на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

ФФКР выразила соболезнования близким и друзьям Протопопова. 

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

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6 комментариев

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asusp527
Светлая память.
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Svetlana Yablonskaya
Хорошая смерть. Царство небесное!
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Howard Norfolk
Царство Небесное!
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Железная Леди
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пусть земля будет пухом. Опять пересмотрела их программы.
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Shveddka
31 октября умер? Вчера же стало известно...
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Девочка с севера
Ответ Svetlana Yablonskaya
Хорошая смерть. Царство небесное!
Что заслужил!
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