Анжелика Крылова: «Белоусова и Протопопов были открывателями уникального парного катания. На них, на их стиль мы равнялись»

Анжелика Крылова рассказала, что равнялась на пару Белоусова – Протопопов.

Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался 31 октября на 92-м году жизни.

«Мы встречались очень давно, когда они с Людмилой жили в Лейк-Плэсиде, мы ходили смотреть их тренировки – это было что-то уникальное, так они были преданны фигурному катанию, своему любимому делу.

Мы все были преданны, но они – в более какой-то высокой степени, и это было просто удивительно.

На них, на их стиль мы равнялись. Они с Людмилой были открывателями своего уникального парного катания. Их комментарии, их пожелания, их мнение всегда были для нас очень ценны.

Ушла легенда, уходит поколение незаурядных личностей, звезд», – сказала серебряный призер Олимпиады-1998.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80