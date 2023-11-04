Анжелика Крылова: «Белоусова и Протопопов были открывателями уникального парного катания. На них, на их стиль мы равнялись»

Теги Анжелика Крылова Олег Протопопов Людмила Белоусова ТАСС Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала, что равнялась на пару Белоусова – Протопопов.

Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов скончался 31 октября на 92-м году жизни.

«Мы встречались очень давно, когда они с Людмилой  жили в Лейк-Плэсиде, мы ходили смотреть их тренировки – это было что-то уникальное, так они были преданны фигурному катанию, своему любимому делу.

Мы все были преданны, но они – в более какой-то высокой степени, и это было просто удивительно. 

На них, на их стиль мы равнялись. Они с Людмилой были открывателями своего уникального парного катания. Их комментарии, их пожелания, их мнение всегда были для нас очень ценны.

Ушла легенда, уходит поколение незаурядных личностей, звезд», – сказала серебряный призер Олимпиады-1998. 

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

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