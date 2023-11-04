Жулин о Белоусовой и Протопопове: «Люди, абсолютно завернутые в фигурном катании. Больше для них ничего не существовало»

Александр Жулин рассказал, как общался с парой Белоусова – Протопопов.

Двукратный олимпийский чемпион скончался 31 октября на 92-м году жизни. ушла из жизни в 2017-м.

«Это, конечно, была абсолютно гениальная пара, они придумали такой элемент, как тодес, это их изобретение. Наверное, одна из самых чистых пар была в истории, очень своеобразные и интересные.

Я даже как-то с ними выступал в Бостоне. Они уже были в возрасте, Олег был в парике, дал мне какие-то советы.

Очень положительные люди, абсолютно завернутые в фигурном катании, больше для них ничего не существовало. Им было уже далеко за 60 лет, когда они катались в Бостоне.

Они снимали на большую камеру выступление, потом все это разбирали. Он ей говорил: «Милка, смотри, колени не тянешь». Конечно, вызывает огромное уважение, в то же время понимаешь, что люди были своеобразные.

Пусть земля будет пухом, человек был великий, однозначно, так же, как и его партнерша», – сказал тренер.