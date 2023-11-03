Илья Авербух: «Протопопов – великий фигурист, который внес большой вклад в развитие фигурного катания»

Теги Илья Авербух пары Олег Протопопов Людмила Белоусова ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух назвал Олега Протопопова великим фигуристом.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Протопопов ушел из жизни в возрасте 91 года.

«Безусловно, это великий фигурист, который внес большой вклад в развитие фигурного катания, они вместе с Людмилой (Белоусовой) посвятили свою жизнь льду, сконцентрировали свою судьбу друг на друге.

Не стали великими тренерами, родителями, решили кататься всегда и везде, в этом тоже есть определенное сподвижничество. Я точно не знаю, во сколько они завершили карьеру, но я знаю, что в 70 лет они продолжали выступать на достаточно хорошем уровне, любили принимать участие в ледовых шоу.

Для меня особенно ценно, что я был единственным, кому удалось их уговорить, они были достаточно сложными людьми, не хотели приезжать в Россию, но я буквально уговорил их приехать и выступить у меня на шоу. Это был единственный раз после советского периода, когда они вернулись в Россию и выступали.

Поэтому я могу этим тоже гордиться, что зрители увидели Белоусову и Протопопова на моем шоу после завершения карьеры. После этого мы, наверное, несколько раз созванивались. Безусловно, это великие фигуристы, они распорядились своей жизнью именно так. Вошли в историю как великие фигуристы, как самые большие долгожители в мире фигурного катания», – сказал хореограф и продюсер Авербух.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

1 комментарий

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alexnew
Люди всю жизнь занимались только любимым занятием, никого не воспитали, даже детей не родили, жили только для себя, предали страну, которая их воспитала и все дала. Это Авербух считает подвижничеством.
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