Илья Авербух: «Протопопов – великий фигурист, который внес большой вклад в развитие фигурного катания»

Илья Авербух назвал Олега Протопопова великим фигуристом.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Протопопов ушел из жизни в возрасте 91 года.

«Безусловно, это великий фигурист, который внес большой вклад в развитие фигурного катания, они вместе с Людмилой (Белоусовой) посвятили свою жизнь льду, сконцентрировали свою судьбу друг на друге.

Не стали великими тренерами, родителями, решили кататься всегда и везде, в этом тоже есть определенное сподвижничество. Я точно не знаю, во сколько они завершили карьеру, но я знаю, что в 70 лет они продолжали выступать на достаточно хорошем уровне, любили принимать участие в ледовых шоу.

Для меня особенно ценно, что я был единственным, кому удалось их уговорить, они были достаточно сложными людьми, не хотели приезжать в Россию, но я буквально уговорил их приехать и выступить у меня на шоу. Это был единственный раз после советского периода, когда они вернулись в Россию и выступали.

Поэтому я могу этим тоже гордиться, что зрители увидели Белоусову и Протопопова на моем шоу после завершения карьеры. После этого мы, наверное, несколько раз созванивались. Безусловно, это великие фигуристы, они распорядились своей жизнью именно так. Вошли в историю как великие фигуристы, как самые большие долгожители в мире фигурного катания», – сказал хореограф и продюсер Авербух.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80