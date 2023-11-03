Ирина Роднина: «Именно Протопопов и Белоусова изменили парное катание, сделали его более дуэтным. Мы всегда относились к ним с пиететом»

Теги Ирина Роднина пары Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Ирина Роднина высоко оценила заслуги Олега Протопопова в фигурном катании.

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в возрасте 91 года. В период спортивной карьеры он выступал в паре с Людмилой Белоусовой.

«Не знаю, что конкретно случилось с Протопоповым. Думаю, и возраст уже сказался. Он 1932 года рождения. Знаю, что перед Олимпиадой в Сочи он пережил инсульт. Наверное, это все вместе сказалось.

Больно, когда уходят коллеги. Протопопов и Белоусова были большими спортсменами со своим лицом, со своим «я», с потрясающей формой катания.

Именно Протопопов и Белоусова изменили парное катание, сделали его более дуэтным, понятным, а не просто два спортсмена прыгали и вращались рядом друг с другом. Очень больно было, когда ушла Людмила. Теперь и Олег. Двукратные олимпийские чемпионы.

Был период, когда их забыли в нашей стране. А меня обвиняли, что это из‑за меня. Потому что молодая с бухты‑барахты вместе со своим партнером выиграла у двукратных олимпийских чемпионов. Но мы всегда относились к ним с пиететом, они всегда были большим примером для нас», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

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2 комментария

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Oleg152762
Посмотрел выступление Протопопова и Белоусовой 1965 года. Насколько замечательно они катались. И самое удивительное, сколько интересных находок. Может быть, в техническом плане и не самых сложных, но с точки зрения художественности, эстетики - очень удачных. Даже сегодня спустя столько лет у них можно очень многому учиться! Вечная память Легендам спорта!
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Док Аксель
В силу возрасту посчастливилось видеть по телевизору все их выступления на различных соревнованиях начиная с 1963г. Своей статью, элегантностью и техничностью пара всегда выделялись в прокате своих программ. Они были настоящими лидерами мирового парного катания. Вечная, светлая память Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову.
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