Мишин о смерти Протопопова: «Скорблю. Скончался гений фигурного катания»

Алексей Мишин назвал Олега Протопопова гением фигурного катания.

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов скончался в возрасте 91 года. В период спортивной карьеры он выступал в паре с Людмилой Белоусовой.

«Скорблю. Скончался гений фигурного катания, человек, с которым значительную долю моей спортивной жизни я провел в одной раздевалке. Горжусь этим», – сказал заслуженный тренер России Мишин.

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