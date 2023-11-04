МОК об идее Тутберидзе использовать детектор лжи в деле Валиевой: «Позиция не изменилась. Мы хотели бы быстрое решение в интересах спортсменов»

В МОК отреагировали на идею Тутберидзе использовать полиграф в деле Валиевой.

Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе предложила использовать детектор лжи в допинг-деле фигуристки : «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему?»

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», – ответили в Международном олимпийском комитете.

Слушания по делу Валиевой возобновятся в Спортивном арбитражном суде ( ) 9-10 ноября.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?