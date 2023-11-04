МОК об идее Тутберидзе использовать детектор лжи в деле Валиевой: «Позиция не изменилась. Мы хотели бы быстрое решение в интересах спортсменов»

Теги сборная России допинг МОК женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

В МОК отреагировали на идею Тутберидзе использовать полиграф в деле Валиевой.

Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе предложила использовать детектор лжи в допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему?»

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», – ответили в Международном олимпийском комитете.

Слушания по делу Валиевой возобновятся в Спортивном арбитражном суде (CAS) 9-10 ноября.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

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14 комментариев

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Александра Волкова
очашуеть какое получилось быстрое решение!
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Vasily Ivanov
А себя Тутберидзе даст проверить на полиграфе?
+5
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Огюст
Нужно честное и правильное решение , а времени у вас на расследование Этого случая с Валиевой было вагон и маленькая тележка ,а вы всё "вату "катаете !
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Anna
Вы реально в МОК звоните с таким вопросом? Совсем что ли?
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Olga.t
Этери и не говорила, что это надо сделать сейчас. Кмк, она хотела бы этой проверки, потому что это хоть как-то могло бы приблизить ситуацию к пониманию того, кто может быть виновен/не виновен.

При этом она безусловно понимает, что результаты детектора лжи не являются доказательством вины для суда.
Непонятно, зачем вообще эта реакция МОК.
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Ostinato
Быстрое? Не справедливое, не законное, а именно быстрое?
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Alex Johnson
В первую очередь американских спортсменов, надо было уточнить
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vanessa2021
Ответ Olga.t
Этери и не говорила, что это надо сделать сейчас. Кмк, она хотела бы этой проверки, потому что это хоть как-то могло бы приблизить ситуацию к пониманию того, кто может быть виновен/не виновен. При этом она безусловно понимает, что результаты детектора лжи не являются доказательством вины для суда. Непонятно, зачем вообще эта реакция МОК.
Люди, которые по жизни много лгут- легко проходят эту проверку на детекторе лжи, Этери пройдет.
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Наталья Карлова
Ответ vanessa2021
Люди, которые по жизни много лгут- легко проходят эту проверку на детекторе лжи, Этери пройдет.
ну так там имеется в виду ВСЕХ проверить, кто причастен с задержке проб, например
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Татьяна Попова
Ответ Olga.t
Этери и не говорила, что это надо сделать сейчас. Кмк, она хотела бы этой проверки, потому что это хоть как-то могло бы приблизить ситуацию к пониманию того, кто может быть виновен/не виновен. При этом она безусловно понимает, что результаты детектора лжи не являются доказательством вины для суда. Непонятно, зачем вообще эта реакция МОК.
Мок скорее всего ответил на запрос журналистов и прокомментировал.
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Александр Шульгин
Ответ Наталья Карлова
Ну вот, а кто-то там высказывался, что это бесполезная идея! Раз МОК отреагировали, значит есть вариантик такой в повестке!
Из спросили они ответили вот и все. Все отмазки Тудберидзе никому не интересны
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