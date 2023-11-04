МОК об идее Тутберидзе использовать детектор лжи в деле Валиевой: «Позиция не изменилась. Мы хотели бы быстрое решение в интересах спортсменов»
В МОК отреагировали на идею Тутберидзе использовать полиграф в деле Валиевой.
Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе предложила использовать детектор лжи в допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему?»
«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», – ответили в Международном олимпийском комитете.
Слушания по делу Валиевой возобновятся в Спортивном арбитражном суде (CAS) 9-10 ноября.
Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?
При этом она безусловно понимает, что результаты детектора лжи не являются доказательством вины для суда.
Непонятно, зачем вообще эта реакция МОК.