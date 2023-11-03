Бестемьянова об идее Тутберидзе проверить причастных к делу Валиевой на детекторе лжи: «Давайте будем реалистами. Это просто красивые слова»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Бестемьянова отреагировала на идею Тутберидзе проверить причастных к делу Валиевой на детекторе лжи.

В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Этери Тутберидзе заявила, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу Камилы Валиевой на детекторе лжи.

«Никто же это делать не будет. Давайте будем реалистами. Это просто красивые слова.

Мы все реально понимаем, как серьезна ситуация, что никакого детектора лжи быть не может. Это просто фигура речи», — сказала Бестемьянова.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

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33 комментария

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Katerina Sunny
Ответ Туц
Если хотели с детектором лжи серьезно нужно было раньше об этом говорить. Расследование давно завершено, финальный суд через неделю, ну какой детектор. А рассказы про мороженку и массажистку Ками только сильнее навредить могут, и идти как подтверждение халатности, зачем перед самым судом об этом тоже не понятно.
CAS больше делать нечего, как обращать внимание на то, кто там что сказал в каком-то шоу. Всех нужных для расследования они приглашают на слушания.
+13
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Dina2
Конечно же Бестемьянова права. Я, когда услышала этот вариант от ЭТ, отнеслась к этому, как к трёпу. Надо же было что-то озвучить подобное, типа не при делах.
+15
-4
+11
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Туц
Если хотели с детектором лжи серьезно нужно было раньше об этом говорить. Расследование давно завершено, финальный суд через неделю, ну какой детектор.
А рассказы про мороженку и массажистку Ками только сильнее навредить могут, и идти как подтверждение халатности, зачем перед самым судом об этом тоже не понятно.
+19
-9
+10
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Алеся Ткаченко
Ответ Туц
Если хотели с детектором лжи серьезно нужно было раньше об этом говорить. Расследование давно завершено, финальный суд через неделю, ну какой детектор. А рассказы про мороженку и массажистку Ками только сильнее навредить могут, и идти как подтверждение халатности, зачем перед самым судом об этом тоже не понятно.
Ну разве что намек на халатность спортсменки которая тянет в рот все подряд и ест все что ей дадут.
+12
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девочкитакиедевочки
А почему нет то? С нее и начать. А сказала она ради красного словца, зная, что этого никогда не будет. А вот проверить ее надо бы.
+11
-4
+7
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Алеся Ткаченко
Не удивлюсь если сейчас начнут обвинять Бестемьянову что это она Камиле ТМЗ передала через волонтера,с любителей теорий заговора станется).
+13
-7
+6
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Dina2
Ответ Алеся Ткаченко
Да еще спустя полтора года после ОИ.Сразу надо было проверять всех если уж так хотелось.
Само собой. Это вообще не серьёзно, ради красного словца.
+7
-2
+5
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Алеся Ткаченко
Ответ Dina2
Конечно же Бестемьянова права. Я, когда услышала этот вариант от ЭТ, отнеслась к этому, как к трёпу. Надо же было что-то озвучить подобное, типа не при делах.
Да еще спустя полтора года после ОИ.Сразу надо было проверять всех если уж так хотелось.
+7
-2
+5
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Бузина
Ответ Туц
Если хотели с детектором лжи серьезно нужно было раньше об этом говорить. Расследование давно завершено, финальный суд через неделю, ну какой детектор. А рассказы про мороженку и массажистку Ками только сильнее навредить могут, и идти как подтверждение халатности, зачем перед самым судом об этом тоже не понятно.
затем что Этери продолжает старательно спихивать ответственность на Ками и её семью.
На самом деле это просто смешно про мороженку и чай, это просто бред, в который могут поверить только те, кто вообще никак не понимает, как устроен мир сборников. Их и с детства учат как себя вести, проводят семинары по антидопингу. Они ничего и никогда не должны брать у посторонних людей. То что Камила там какую-то мороженку (!) на соревнованиях съела из чужих рук - это 100% ложь.
+9
-6
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Alex1104
Детектор лжи - фуфло для лошков. При небольшой подготовке легко всё обманывается.
+5
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arisstopane
безотносительно решения кас, проверить на детекторе лжи всех кто засветился в этой подставе на российской территории, как минимум не помешает...
и да, бестии не самой же пришло в голову из огромного вью, каментить именно про детектор, к ней-то он вроде вообще никаким боком...)
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Maturmalai
Ответ Katerina Sunny
CAS больше делать нечего, как обращать внимание на то, кто там что сказал в каком-то шоу. Всех нужных для расследования они приглашают на слушания.
А вот это может быть совсем не так. Сказал не кто-то там, а тренер обвиняемой. Истцы не преминут воспользоваться этой информацией, и CAS придется обратить на нее внимание.
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Dina2
Только от этого, в том числе и от пустых слов, вдвойне жалко саму Камилу.
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Владимир Харько
Сотрудников лаборатории в Швеции стоит проверить.
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Alex1104
Ответ alexnew
К этому специально готовиться надо, я так понимаю. А где можно пройти курс тренировок таких? :) Вообще сейчас же мысли читать научились. Я ни разу не шучу. Есть устройства, которые улавливают электро-магнитное поде вокруг головы и декодируют сигнал. Пока еще эта методика не 100% надежна, но это лишь вопрос времени, а по сути это все уже работает. Так что скоро как в "Кин-Дза-Дза" мысли тоже будут ненастоящие. :)
Не смотрите Рен ТВ. Не надо.
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Alex1104
Ответ alexnew
Я вообще телевизор не смотрю... Фактом является то, что обезьяна силой мысли двигает курсор по экрану, обезьяна. Ну, наверное, человек тоже справится, как думаете? :) Да, там напрямую вживлен чип, но это на самом деле излишне.
Между передвижением курсора и чтением мыслей дистанция огромного размера.
И кстати, каналы на ю-тьюбе тоже не смотрите.
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Maturmalai
Ответ alexnew
А почему нет? Другое дело, что детектор лжи - это ведь не доказательство, но пройти его всегда можно. А вообще Тутберидзе правильно Бестемьянову вспомнила.
Отказаться от него тоже можно.
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alexnew
Ответ Maturmalai
Отказаться от него тоже можно.
Конечно, можно, но отказ отвечать на вопросы, это тоже ответ на вопрос.
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Zooey Glass
Ответ Алеся Ткаченко
Не удивлюсь если сейчас начнут обвинять Бестемьянову что это она Камиле ТМЗ передала через волонтера,с любителей теорий заговора станется).
Да, уже кучу новых версий насочиняли.
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Maturmalai
Мне нравится Тутберидзе, но в свете ее откровений про мороженку и чаек для Камилы на ЧР, возникает вопрос, почему до сих пор не было возбуждено уголовное следствие по статье 230?
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Katerina Sunny
Ответ Maturmalai
А вот это может быть совсем не так. Сказал не кто-то там, а тренер обвиняемой. Истцы не преминут воспользоваться этой информацией, и CAS придется обратить на нее внимание.
Вы считаете, что Тутберидзе могла что-то лишнее сказать в записи? Это не прямой эфир. Она сказала именно то, что и хотела сказать.
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Девочка с севера
Ответ девочкитакиедевочки
А почему нет то? С нее и начать. А сказала она ради красного словца, зная, что этого никогда не будет. А вот проверить ее надо бы.
У меня, например, версия, что это сделала сама ЭГ. Убрать Камилу так, чтобы не пустить Лизу и всё это в обмен на плюшки для ДС. Она же сама говорила, что любит только свою дочь. А остальные, как мы знаем, - материал.
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alexnew
Ответ Alex1104
Детектор лжи - фуфло для лошков. При небольшой подготовке легко всё обманывается.
К этому специально готовиться надо, я так понимаю. А где можно пройти курс тренировок таких? :)
Вообще сейчас же мысли читать научились. Я ни разу не шучу. Есть устройства, которые улавливают электро-магнитное поде вокруг головы и декодируют сигнал. Пока еще эта методика не 100% надежна, но это лишь вопрос времени, а по сути это все уже работает.
Так что скоро как в "Кин-Дза-Дза" мысли тоже будут ненастоящие. :)
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alexnew
Ответ Maturmalai
Мне нравится Тутберидзе, но в свете ее откровений про мороженку и чаек для Камилы на ЧР, возникает вопрос, почему до сих пор не было возбуждено уголовное следствие по статье 230?
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

И какая связь? :)
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Maturmalai
Ответ alexnew
Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. И какая связь? :)
Ты прав. Следовало указать статьи 230.1 и 230.2
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