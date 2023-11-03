Бестемьянова об идее Тутберидзе проверить причастных к делу Валиевой на детекторе лжи: «Давайте будем реалистами. Это просто красивые слова»
Бестемьянова отреагировала на идею Тутберидзе проверить причастных к делу Валиевой на детекторе лжи.
В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Этери Тутберидзе заявила, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу Камилы Валиевой на детекторе лжи.
«Никто же это делать не будет. Давайте будем реалистами. Это просто красивые слова.
Мы все реально понимаем, как серьезна ситуация, что никакого детектора лжи быть не может. Это просто фигура речи», — сказала Бестемьянова.
Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?
А рассказы про мороженку и массажистку Ками только сильнее навредить могут, и идти как подтверждение халатности, зачем перед самым судом об этом тоже не понятно.
На самом деле это просто смешно про мороженку и чай, это просто бред, в который могут поверить только те, кто вообще никак не понимает, как устроен мир сборников. Их и с детства учат как себя вести, проводят семинары по антидопингу. Они ничего и никогда не должны брать у посторонних людей. То что Камила там какую-то мороженку (!) на соревнованиях съела из чужих рук - это 100% ложь.
и да, бестии не самой же пришло в голову из огромного вью, каментить именно про детектор, к ней-то он вроде вообще никаким боком...)
И кстати, каналы на ю-тьюбе тоже не смотрите.
Вообще сейчас же мысли читать научились. Я ни разу не шучу. Есть устройства, которые улавливают электро-магнитное поде вокруг головы и декодируют сигнал. Пока еще эта методика не 100% надежна, но это лишь вопрос времени, а по сути это все уже работает.
Так что скоро как в "Кин-Дза-Дза" мысли тоже будут ненастоящие. :)
И какая связь? :)