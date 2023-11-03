Бестемьянова об идее Тутберидзе проверить причастных к делу Валиевой на детекторе лжи: «Давайте будем реалистами. Это просто красивые слова»

Бестемьянова отреагировала на идею Тутберидзе проверить причастных к делу Валиевой на детекторе лжи.

В интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» заявила, что хочет разобраться в ситуации, проверив всех причастных к процессу по делу на детекторе лжи.

«Никто же это делать не будет. Давайте будем реалистами. Это просто красивые слова.

Мы все реально понимаем, как серьезна ситуация, что никакого детектора лжи быть не может. Это просто фигура речи», — сказала .

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