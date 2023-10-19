«В танцах на льду происходит диффузия. Для роста нужны такие моменты». Миронова о распаде дуэтов
Фигуристка Екатерина Миронова считает, что в танцах на льду идет «диффузия».
Миронова выступает в дуэте с Евгением Устенко. В прошлом сезоне они заняли пятое место на чемпионате России.
– Если не брать дуэт Степанова – Букин, ваша пара в России катается вместе дольше всех. В чем секрет совместного долголетия?
Миронова: Китайский чай. Перед тренировкой пьем каждый раз.
Устенко: Нет секрета, просто получилось так, что мы катаемся вместе.
– А что за ерунда происходит с нашими танцами?
Устенко: Это не ерунда, это межсезонье такое. После олимпийского цикла всегда так происходит – то одиночники, то пары. В этом году танцы.
У нас долго были три лидирующие пары, Вика (Синицина) с Никитой (Кацалаповым), Саша (Степанова) с Ваней (Букиным) и Тиффани (Загорски) с Джонатаном (Гурейро). В мире танцев они все уже возрастные, здоровье не железное. В этом нет ничего криминального, просто смена поколений.
Миронова: Это же хорошо, что не перестают удивлять.
Устенко: Видите, вызывают эмоции, это самое главное.
Миронова: У нас, в танцах, диффузия происходит. Для роста нужны такие моменты.
Устенко: Все хорошо с танцами. Посмотрите уровень контрольных прокатов. Откуда браться новым хорошим парам? Не получится выстрелить в один сезон и прыгнуть выше головы. Естественно, не стоит говорить, что все плохо. Не смотрите танцы тогда. Дайте нам время покататься, и мы вам покажем, что танцы в России и в Питере вообще-то существуют. И на хорошем уровне.
От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?
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