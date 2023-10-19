«В танцах на льду происходит диффузия. Для роста нужны такие моменты». Миронова о распаде дуэтов

Теги сборная России танцы на льду пары Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Джонатан Гурейро Тиффани Анастасия Загорски контрольные прокаты Екатерина Миронова Евгений Устенко Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Миронова считает, что в танцах на льду идет «диффузия».

Миронова выступает в дуэте с Евгением Устенко. В прошлом сезоне они заняли пятое место на чемпионате России.

– Если не брать дуэт Степанова – Букин, ваша пара в России катается вместе дольше всех. В чем секрет совместного долголетия?

Миронова: Китайский чай. Перед тренировкой пьем каждый раз.

Устенко: Нет секрета, просто получилось так, что мы катаемся вместе.

– А что за ерунда происходит с нашими танцами?

Устенко: Это не ерунда, это межсезонье такое. После олимпийского цикла всегда так происходит – то одиночники, то пары. В этом году танцы.

У нас долго были три лидирующие пары, Вика (Синицина) с Никитой (Кацалаповым), Саша (Степанова) с Ваней (Букиным) и Тиффани (Загорски) с Джонатаном (Гурейро). В мире танцев они все уже возрастные, здоровье не железное. В этом нет ничего криминального, просто смена поколений.

Миронова: Это же хорошо, что не перестают удивлять.

Устенко: Видите, вызывают эмоции, это самое главное.

Миронова: У нас, в танцах, диффузия происходит. Для роста нужны такие моменты.

Устенко: Все хорошо с танцами. Посмотрите уровень контрольных прокатов. Откуда браться новым хорошим парам? Не получится выстрелить в один сезон и прыгнуть выше головы. Естественно, не стоит говорить, что все плохо. Не смотрите танцы тогда. Дайте нам время покататься, и мы вам покажем, что танцы в России и в Питере вообще-то существуют. И на хорошем уровне.

От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?

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