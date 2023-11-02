Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Фурнье-Бодри и Соренсен, Лопарева и Бриссо покажут ритм-танцы

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3 ноября на Гран-при Франции дуэты выступят с ритм-танцами.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

2. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)

3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

4. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)

5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Вторая разминка

6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

8. Кристина КаррейраЭнтони Пономаренко (США)

9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри

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