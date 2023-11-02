Гран-при Франции. Гиньяр и Фаббри, Фурнье-Бодри и Соренсен, Лопарева и Бриссо покажут ритм-танцы
3 ноября на Гран-при Франции дуэты выступят с ритм-танцами.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Grand Prix de France
Анже, Франция
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
2. Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция)
3. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
4. Лоррейн Макнамара – Антон Спиридонов (США)
5. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Вторая разминка
6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
7. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Расписание Гран-при Франции по фигурному катанию: там выступят Малинин, Кагияма, Хэ Ин Ли, Левито, Губанова, Гиньяр и Фаббри
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