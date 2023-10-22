Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо, Ташлерова и Ташлер покажут произвольные танцы

22 октября на Гран-при США будут разыграны медали в танцах на льду.

по фигурному катанию

1-й этап

Аллен, США

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 21:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на ОККО.

Первая разминка

1. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

4. – Гэйдж Браун (США)

5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Вторая разминка

6. Кэролайн Грин – (США)

7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

8. Евгения Лопарева – (Франция)

9. – (Канада)

10. Мэдисон Чок – (США)

После ритм-танца

1. – Эван Бейтс (США) – 84,87

2. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 77,80

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,20

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,21

5. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 75,05

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 71,96

7. Уна Браун – (США) – 71,34

8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 67,95

9. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 65,49

10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 61,99