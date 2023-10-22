Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо, Ташлерова и Ташлер покажут произвольные танцы

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22 октября на Гран-при США будут разыграны медали в танцах на льду.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Танцы на льду 

Произвольный танец

Начало – 21:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на ОККО. 

Первая разминка

1. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 

2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Вторая разминка

6. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) 

9. Марджори ЛажуаЗахари Лага (Канада) 

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) 

После ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,87

2. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 77,80

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,20

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,21

5. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 75,05

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 71,96

7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 71,34

8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 67,95

9. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 65,49

10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 61,99

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