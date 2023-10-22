Гран-при США. Чок и Бейтс, Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо, Ташлерова и Ташлер покажут произвольные танцы
22 октября на Гран-при США будут разыграны медали в танцах на льду.
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Аллен, США
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 21:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на ОККО.
Первая разминка
1. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
2. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
3. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
4. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
Вторая разминка
6. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
8. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
После ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 84,87
2. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 77,80
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 77,20
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 75,21
5. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 75,05
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 71,96
7. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 71,34
8. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 67,95
9. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 65,49
10. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) – 61,99
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