Finlandia Trophy. Гиларди и Амброзини, Кам и О’Ши, Павлова и Святченко выйдут на лед с произвольными программами

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7 октября на турнире Finlandia Trophy пары выступят с произвольными программами.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Пары

Произвольная программа

Начало – 13:40 по московскому времени

Первая разминка

1. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

3. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия)

Вторая разминка

4. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) 

5. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 

Третья разминка

7. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

9. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 

10. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

После короткой программы

1. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 63,03

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 61,75

3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 61,66

4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 58,73

5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,83

6. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 52,80

7. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 51,97

8. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) – 48,93

9. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 48,14

10. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 46,49

Расписание турнира Finlandia Trophy. Там выступят Губанова, Сато, Фурнье-Бодри и Соренсен

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