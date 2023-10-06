Finlandia Trophy. Гиларди и Амброзини, Кам и О’Ши, Павлова и Святченко выйдут на лед с произвольными программами
7 октября на турнире Finlandia Trophy пары выступят с произвольными программами.
Эспоо, Финляндия
Пары
Произвольная программа
Начало – 13:40 по московскому времени
Первая разминка
1. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
2. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
3. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия)
Вторая разминка
4. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)
5. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
Третья разминка
7. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
9. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
10. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
После короткой программы
1. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 63,03
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 61,75
3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 61,66
4. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада) – 58,73
5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 55,83
6. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 52,80
7. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 51,97
8. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) – 48,93
9. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 48,14
10. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 46,49
Расписание турнира Finlandia Trophy. Там выступят Губанова, Сато, Фурнье-Бодри и Соренсен
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