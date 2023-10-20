Гран-при США. Перейра и Мишо, Хокке и Кункель, Плазас и Фернандес выступят с короткими программами

21 октября на этапе Гран-при в США пары выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Пары

Короткая программа

Начало – 2:30 по московскому времени (21 октября), прямая-трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)

2. Челси Лю – Балаж Надь (США)

3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

Вторая разминка

4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) снялись.

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс