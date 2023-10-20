Гран-при США. Перейра и Мишо, Хокке и Кункель, Плазас и Фернандес выступят с короткими программами
21 октября на этапе Гран-при в США пары выступят с короткими программами.
1-й этап
Skate America
Аллен, США
Пары
Короткая программа
Начало – 2:30 по московскому времени (21 октября), прямая-трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)
2. Челси Лю – Балаж Надь (США)
3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
Вторая разминка
4. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
6. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) снялись.
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс
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