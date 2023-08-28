Ренат Лайшев: «Валиева справится со всем. Если вокруг нее такая поддержка. Миллионы людей не только в России, но и во всем мире за нее переживают»

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Ренат Лайшев высказался о расследовании допингового дела Камилы Валиевой.

– У вас нет ощущения, что судьба дисквалификации Валиевой напрямую зависит от противостояния России с Западом?

– Я не тот человек, который привык влезать в такие глобальные моменты. Я все-таки человек от спорта. И очень важно, чтобы в спорте это направление было расчищено по возможности. Да, оно все равно касается. Но мы победим везде и всюду.

Вся сила женского фигурного катания в нашей стране. Девочки полноценно тренируются на мировом уровне, и мы это знаем. И в принципе вы увидите, что они потянутся к нам. Они будут просить, чтобы участвовать в наших соревнованиях.

– Как вы думаете, Валиева справится с новым сезоном? Все-таки обычно фигуристки Тутберидзе долго не катаются на высоком уровне, начинается спад.

– Валиева справится со всем. Если вокруг нее такая поддержка. Миллионы людей не только в России, но и во всем мире за нее переживают. И даже не хочется вспоминать некрасивую историю, которая произошла с Камилой в одностороннем порядке. И поэтому мы с Валиевой всегда вместе, – сказал президент «Самбо-70». 

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23 комментария

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nadenki
Обычно фигуристки Тутберидзе долго не катают на высоком уровне. Сказано так, как будто у других катают годами в топе без всяких спадов. У Лизы и то провалы были
+7
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Ольга Веселова
А просто дождаться решения?...." Я не влезаю в глобальные моменты", "Да, оно всё равно касается". Логика... Противостояние было всегда, а нашли именно на этой (перед этой) ОИ и у одной из команды. Три претендентки на золото ОИ были наши и оно всё равно ушло бы в Россию.
+4
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Алексей Токарев
Камила всё преодолеет.
+6
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Жизненная
Камиле все преодолеть!
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nadenki
В источнике можно подумать, что Кузя брал интервью. Такой- же хайпожор
+2
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Gau
А комментарии про правильную фарму из вашей конторы? Как бы на взрослых лежит ответственность за то, что детка ела.
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Ира Полубоярова
Как достало это бла-бла-бла) зачем вообще отвечать на такие вопросы? Смысл комментировать? Остается только ждать, когда КАС вынесет решение.
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Lapo Elkann
Ответ Viks
– Как вы думаете, Валиева справится с новым сезоном? --- Дурачок какой-то... Не будет у неё сезона, её руководство в КАС сдало.
А паспортом у Камилы все ли в порядке ?
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Viks
– Как вы думаете, Валиева справится с новым сезоном? --- Дурачок какой-то... Не будет у неё сезона, её руководство в КАС сдало.
+3
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Конечно, Валиева не будет сдавать Тутберидзе и Шветского, но надеюсь, расследование не зря было таким долгим и мошенники тренерша с доктором не выйдут сухими из воды.
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Иван Иванов
Ответ Алексей Токарев
Камила всё преодолеет.
Обязательно отдадут медали!!!
Ну а в крайнем случае очередной платок получит...
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Алексей Токарев
Ответ Иван Иванов
Обязательно отдадут медали!!! Ну а в крайнем случае очередной платок получит...
Что такое "платок"?
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natali5228
Ответ Viks
некрасивую историю, которая произошла с Камилой в одностороннем порядке." --- Это КАК ?
Ну как, враги, всё против нас, подставили, подсыпали и тд
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Алексей Токарев
Ответ Viks
– Как вы думаете, Валиева справится с новым сезоном? --- Дурачок какой-то... Не будет у неё сезона, её руководство в КАС сдало.
Пока только комментаторы на спортсе вроде тебя, сдали.
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Ира Полубоярова
Ответ Viks
– Как вы думаете, Валиева справится с новым сезоном? --- Дурачок какой-то... Не будет у неё сезона, её руководство в КАС сдало.
Тогда на основе чего ДАК РУСАДА оправдал (!) Камилу Валиеву?
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Ответ Nokolay Fomi4ev
Миллионы людей ржут над версией про дедушкин стакан и ждут, когда Валиева, не предоставившая никаких вразумительных вариантов попадания ТМЗ в свой организм, будет дисквалифицирована.
Ну версия ничем не хуже, чем версии с обосанным сеном или версии со спермой, которые были оправданы. И не тебе же лично она должна версию рассказывать)
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