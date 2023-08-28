Ренат Лайшев: «Валиева справится со всем. Если вокруг нее такая поддержка. Миллионы людей не только в России, но и во всем мире за нее переживают»

Ренат Лайшев высказался о расследовании допингового дела Камилы Валиевой.

– У вас нет ощущения, что судьба дисквалификации Валиевой напрямую зависит от противостояния России с Западом?

– Я не тот человек, который привык влезать в такие глобальные моменты. Я все-таки человек от спорта. И очень важно, чтобы в спорте это направление было расчищено по возможности. Да, оно все равно касается. Но мы победим везде и всюду.

Вся сила женского фигурного катания в нашей стране. Девочки полноценно тренируются на мировом уровне, и мы это знаем. И в принципе вы увидите, что они потянутся к нам. Они будут просить, чтобы участвовать в наших соревнованиях.

– Как вы думаете, Валиева справится с новым сезоном? Все-таки обычно фигуристки долго не катаются на высоком уровне, начинается спад.

– Валиева справится со всем. Если вокруг нее такая поддержка. Миллионы людей не только в России, но и во всем мире за нее переживают. И даже не хочется вспоминать некрасивую историю, которая произошла с Камилой в одностороннем порядке. И поэтому мы с Валиевой всегда вместе, – сказал президент «Самбо-70».