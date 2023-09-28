Валиеву проинформировали о положительной допинг-пробе с процессуальным нарушением («Р-Спорт»)

Информирование Валиевой о допинг-пробе прошло с процессуальным нарушением.

Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде ( ) проходят слушания по допинг-делу фигуристки. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин, о чем стало известно только 7 февраля во время в Пекине.

« не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) уведомления о положительной допинг-пробе.

Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев ( ) и Международный олимпийский комитет ( ), а только после этого – тренеру Валиевой Этери Тутберидзе.

Это процессуальное нарушение», – заявил источник.

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было