Валиеву проинформировали о положительной допинг-пробе с процессуальным нарушением («Р-Спорт»)
Информирование Валиевой о допинг-пробе прошло с процессуальным нарушением.
Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по допинг-делу фигуристки. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин, о чем стало известно только 7 февраля во время Олимпиады в Пекине.
«Камила Валиева не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) уведомления о положительной допинг-пробе.
Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК), а только после этого – тренеру Валиевой Этери Тутберидзе.
Это процессуальное нарушение», – заявил источник.
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И вот ещё что интересно. Допинг проба, давшая положительный результат, была взята на Чемпионате России. Т.е. не на ОИ. Логичным и понятным было бы уведомление ФФККР, т.к. это был её турнир. С уведомлением ISU тоже понятно, это всё-таки руководящий орган всея ФК. Но вот то, что ВАДА о положительной допинг пробе в первую очередь информирует МОК, да ещё в определённый промежуток времени, после окончания командного турнира и до награждения, даёт ещё одно основание полагать, что результаты исследования допинг пробы были специально придержаны.
Но к решению по Камиле это никак не относится. Неважно, когда прислали результаты анализа - хоть через несколько лет, на решение о дисквалификации это никак не повлияет. Единственное, что имеет значение - есть ли факторы, говорящие о незначительной вине или халатности, по которой запрещенный препарат попал в организм Валиевой.