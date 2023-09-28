Валиеву проинформировали о положительной допинг-пробе с процессуальным нарушением («Р-Спорт»)

Теги сборная России допинг МОК ISU WADA CAS Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Информирование Валиевой о допинг-пробе прошло с процессуальным нарушением.

Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

С 26 по 29 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходят слушания по допинг-делу фигуристки. В ее пробе от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин, о чем стало известно только 7 февраля во время Олимпиады в Пекине.

«Камила Валиева не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) уведомления о положительной допинг-пробе.

Уведомление пришло сперва в Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный олимпийский комитет (МОК), а только после этого – тренеру Валиевой Этери Тутберидзе.

Это процессуальное нарушение», – заявил источник.

Из-за суда по Валиевой подвис 31 (!) фигурист. Такой толпы в ожидании медалей еще не было

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lapo Elkann
Утечка информации , задержка ответа на анализ до нужного момента , тоже нарушение.
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Я вообще не сторонник теорий заговора, но тут очень мутная истрия
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Penguin
Ответ Александр Колосов
Да какая уже разница
огромная правовая разница
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений - 79
Ответ Александр Колосов
Да какая уже разница
Для тебя нет разницы. А для юристов вполне может быть. Любая мелочь важна.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmona1
Конечно. Полный косяк Вада.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ира Полубоярова
Не верю в теории заговора, но здесь очевидная подстава всей команды ОКР. Уже не домыслы, а факт.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
В деле Валиевой сразу несколько процессуальных нарушений со стороны шведской лаборатории!
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Как то слишком много нарушений в отношении защищенного лица.
И вот ещё что интересно. Допинг проба, давшая положительный результат, была взята на Чемпионате России. Т.е. не на ОИ. Логичным и понятным было бы уведомление ФФККР, т.к. это был её турнир. С уведомлением ISU тоже понятно, это всё-таки руководящий орган всея ФК. Но вот то, что ВАДА о положительной допинг пробе в первую очередь информирует МОК, да ещё в определённый промежуток времени, после окончания командного турнира и до награждения, даёт ещё одно основание полагать, что результаты исследования допинг пробы были специально придержаны.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
Ответ Александр Колосов
Да какая уже разница
Разница есть. Слили информацию в прессу те, кто об этом знал. А знали МОК и ИСУ…
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Anna
Я вообще не сторонник теорий заговора, но тут очень мутная истрия
С самого начала было очень похоже на то, что в ВАДА знали о положительной пробе, но придержали информацию до окончания командника с целью создать особо резонансный скандал.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Stavchansky
Я бы ещё проверил лабораторные журналы, на предмет того, что была задержка именно в анализе, а не в оглашении результата.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Это может быть важным фактором при принятии решения о судьбе командного золота ОИ, т.к. нарушение процедуры может свидетельствовать о злом умысле и желании скрыть факт положительной допинг-пробы участника от ОКР, чтобы команда не сделала замену вовремя. С этим можно идти в суд и оспаривать лишение медалей для остальных участников командника.
Но к решению по Камиле это никак не относится. Неважно, когда прислали результаты анализа - хоть через несколько лет, на решение о дисквалификации это никак не повлияет. Единственное, что имеет значение - есть ли факторы, говорящие о незначительной вине или халатности, по которой запрещенный препарат попал в организм Валиевой.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Как могло сообщение о положительной допинг-пробе Валиевой прийти Тутберидзе? Валиева же защищённое лицо и у неё есть как минимум мать.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Как вообще могли разгласить эту информацию публично, если спортсменка несовершеннолетняя, т, е защищённое лицо
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надумочка
Ответ antrrap
Я думаю, что если бы эта акция была «спланирована западом против России», то они бы подготовились и следовали протоколу.
Тогда бы Камилу заменили, и никакого скандала, а тем более, возможности золота для США бы не вышло. Это же очевидно...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Delirium
С самого начала было очень похоже на то, что в ВАДА знали о положительной пробе, но придержали информацию до окончания командника с целью создать особо резонансный скандал.
Тоже так думаю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Совесть 7Хага
Мок и федерация позволили выступить, зная о допинге?)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Katerina Sunny
Как могло сообщение о положительной допинг-пробе Валиевой прийти Тутберидзе? Валиева же защищённое лицо и у неё есть как минимум мать.
В первоисточнике (Жуков) написано, что она узнала от тренеров, но они скорее всего Федерации или кому там пошла информация от мок и ИСУ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antrrap
Я думаю, что если бы эта акция была «спланирована западом против России», то они бы подготовились и следовали протоколу.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий