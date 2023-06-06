Степанова и Букин выступят в шоу Навки «Спящая красавица» в Сочи
Татьяна Навка огласила полный состав участников шоу «Спящая красавица».
«Дорогие друзья, еще только начало недели, а у нас уже отличные новости! Мы рады озвучить полный состав на все лето!
Главные роли в нашей волшебной сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» исполнят: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар, Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Максим Ковтун.
Максимально звездный состав и лучшие фигуристы мира! Согласны?» – написала Навка.
Шоу «Спящая красавица» будет проходить в Сочи с 20 июня по 30 сентября.
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