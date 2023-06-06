Степанова и Букин выступят в шоу Навки «Спящая красавица» в Сочи

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Татьяна Навка огласила полный состав участников шоу «Спящая красавица».

«Дорогие друзья, еще только начало недели, а у нас уже отличные новости! Мы рады озвучить полный состав на все лето!

Главные роли в нашей волшебной сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств» исполнят: Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар, Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Максим Ковтун.

Максимально звездный состав и лучшие фигуристы мира! Согласны?» – написала Навка.

Шоу «Спящая красавица» будет проходить в Сочи с 20 июня по 30 сентября.

12 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ Галина Александрова
Так вот для чего возвратились СБ, для шоу? А ушли от Жук и Свинина, чтобы с шоу % не платить им?
Возможно, с Жук катались бы только у Авербуха, а у Жулина у Навки. И Жулин с шоу процент получает, Соловьёв рассказывал.
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Галина Александрова
Так вот для чего возвратились СБ, для шоу? А ушли от Жук и Свинина, чтобы с шоу % не платить им?
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Неволяшка
У Жулина сборы будут в Сочи, все Степанова с Букиным успеют, если захотят.
+2
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Verysia
А как же новый сезон? Сборы, подготовка и пр.
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Irina037
А Катю Боброву не берет?
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Е...С
СБ перешли к Жулину, чтобы к Навке попасть. Свои договоры там, наверное.
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Додик Аксель
Проще указать кто в этом спектакле не задействован и выступать не будет. За 100 дней гастролей там много фигуристов выступят и сменят друг друга.
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Галина Александрова
Ответ Katerina Sunny
Возможно, с Жук катались бы только у Авербуха, а у Жулина у Навки. И Жулин с шоу процент получает, Соловьёв рассказывал.
Про Жулина понятно)
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JL JL
А что больше остается делать?
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22somebody22
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Это и есть возвращение в спорт Степановой/Букина?🤔
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Аленка_76
Здорово! Рада за ребят!
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