Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Гуменник, Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Серия Гран-при России расписание турниров Красноярье Фигурное катание

С 25 по 29 октября в Красноярске пройдет третий этап Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Расписание соревнований

25 октября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

13:30

Пары, КМС, короткая программа

16:00

26 октября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

9:15

Пары, КМС, произвольная программа

11:45

Девушки, КМС, короткая программа

13:50

Юноши, КМС, короткая программа

16:25

27 октября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

8:45

Юноши, КМС, произвольная программа

11:35

28 октября, суббота

Мужчины, короткая программа

10:00

Пары, короткая программа

11:45

Женщины, короткая программа

13:30

Танцы на льду, ритм-танец

15:15

29 октября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

9:00

Пары, произвольная программа

11:00

Женщины, произвольная программа

12:30

Танцы на льду, произвольный танец

14:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Предварительный состав участников:

Женщины: Дарья Садкова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Петр Гуменник, Илья Яблоков.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Карина Акопова – Никита Рахманин, Дарья Бояринцева – Денис Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозова – Игорь Еременко, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

Изначально на этап были заявлены Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева. Петросян вместо этапа в Красноярске выступила на этапе в Омске, а Туктамышева пропустит этот сезон.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24

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10 комментариев

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22somebody22
Интересный этап во всех видах,кроме ЖО.
+3
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+3
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Е...С
Может у Муры получится туда заявиться.
+1
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thelittlecreature
не могу понять, что с женской одиночкой, третий этап тоска сплошная, на последних этапах будет просто столпотворение
+1
0
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Елена Назырова
Вот интересно будет посмотреть МО, Алиев, Яблоков и Гуменник
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Леличек
За Козликов, Стебукиных, Диму и Петю. Всем удачи и здоровья!
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Emma Dunn
Наконец все типы! Удачи моим любимым БК, СB и Дима!
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Аленка_76
Очень интересный этап!
Всем удачи!
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galik55
Да БК упростили, конкурентов нет. У мужчин за Гуменника и Яблокова.
танцы за Степанову Букина, но до сих пор жалею, что они ушли от Жук .
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Anastasia 17
Может к девушка Акатьева и Зинина добавятся , то ЖО все менее и менее интересно смотреть
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N-fox
Очень хочется увидеть Садкову. В парах, танцах и у мужчин есть за кого поболеть, будет интересно!
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