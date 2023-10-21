Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Гуменник, Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
С 25 по 29 октября в Красноярске пройдет третий этап Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Расписание соревнований
25 октября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
13:30
Пары, КМС, короткая программа
16:00
26 октября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
9:15
Пары, КМС, произвольная программа
11:45
Девушки, КМС, короткая программа
13:50
Юноши, КМС, короткая программа
16:25
27 октября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
8:45
Юноши, КМС, произвольная программа
11:35
28 октября, суббота
Мужчины, короткая программа
10:00
Пары, короткая программа
11:45
Женщины, короткая программа
13:30
Танцы на льду, ритм-танец
15:15
29 октября, воскресенье
Мужчины, произвольная программа
9:00
Пары, произвольная программа
11:00
Женщины, произвольная программа
12:30
Танцы на льду, произвольный танец
14:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Предварительный состав участников:
Женщины: Дарья Садкова, Вероника Яметова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Петр Гуменник, Илья Яблоков.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Карина Акопова – Никита Рахманин, Дарья Бояринцева – Денис Плешков, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин.
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозова – Игорь Еременко, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
Изначально на этап были заявлены Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева. Петросян вместо этапа в Красноярске выступила на этапе в Омске, а Туктамышева пропустит этот сезон.
Календарь Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/24
Всем удачи!
танцы за Степанову Букина, но до сих пор жалею, что они ушли от Жук .