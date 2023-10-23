Угожаев, Колесников, Карартынян, Лебедева, Понтелеенко, Кравчина выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске
Стал известен состав этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске.
Соревнования пройдут с 25 по 27 октября.
Девушки: Мария Артемова, Александра Баскова, София Дзепка, София Ермолова, Айсель Зацарная, Ярослава Иванова, Залина Капачева, Екатерина Кольцова, Мария Котова, Варвара Кравчина, Милана Лебедева, Екатерина Милютина, Мирослава Морозова, Олеся Пермякова, Алиса Полякова, Надежда Понтелеенко, Мария Шаталова, Анастасия Шигина.
Юноши: Егор Баулин, Вадим Воронов, Алексей Заводских, Эдуард Карартынян, Александр Карпенко, Николай Колесников, Иван Конихин, Кирилл Ноздреватых, Владислав Скворцов, Тимофей Столяренко, Илья Строганов, Мирон Тимофеев, Николай Угожаев, Федор Шадрин, Андрей Шилин.
Пары: Виктория Ельцова – Степан Маришин, Мария Карпанова – Арсений Самохвалов, Кира Корнева – Андрей Шадерков, Анна Москалева – Артем Родзянов, Мария Симонова – Мартин Бреславский, Таисия Щербинина – Артем Петров.
Танцы на льду: Александра Буторина – Кирилл Махов, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Валерия Камаева – Лев Сергеев, Анета Коцюбинская – Кирилл Носорев, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Кира Листкова – Дмитрий Симонов, Анна Никитина – Ярослав Нечаев, Полина Пантелеева – Георгий Трубкин, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Ева Плесовских – Марк Желтышев, Анна Румак – Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Финохина – Михаил Балякин, Елизавета Хорт – Георгий Читипаховян, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
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