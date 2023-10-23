Угожаев, Колесников, Карартынян, Лебедева, Понтелеенко, Кравчина выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Красноярске

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Мария Симонова Николай Колесников Александра Финохина Николай Угожаев Таисия Линчевская Анна Румак Глеб Гончаров Екатерина Рыбакова Иван Махноносов Эдуард Карартынян Надежда Понтелеенко Мария Артемова Серия Гран-при России Таисия Щербинина Вадим Воронов Варвара Кравчина Алиса Полякова Милана Лебедева Тимофей Столяренко София Дзепка Мария Шаталова Илья Строганов Иван Конихин Анета Коцюбинская Георгий Трубкин Андрей Шадерков Дмитрий Щербаков Анна Москалева Александра Буторина Анастасия Шигина Екатерина Кольцова Мирон Тимофеев София Ермолова Мартин Бреславский Алексей Заводских Артем Петров Артем Родзянов Красноярье Кирилл Ноздреватых Ева Плесовских Марк Желтышев Зоя Пестова Сергей Лагутов Кирилл Махов Елизавета Хорт Гордей Читипаховян Владислав Скворцов Фигурное катание

Стал известен состав этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Соревнования пройдут с 25 по 27 октября.

Девушки: Мария Артемова, Александра Баскова, София Дзепка, София Ермолова, Айсель Зацарная, Ярослава Иванова, Залина Капачева, Екатерина Кольцова, Мария Котова, Варвара Кравчина, Милана Лебедева, Екатерина Милютина, Мирослава Морозова, Олеся Пермякова, Алиса Полякова, Надежда Понтелеенко, Мария Шаталова, Анастасия Шигина.

Юноши: Егор Баулин, Вадим Воронов, Алексей Заводских, Эдуард Карартынян, Александр Карпенко, Николай Колесников, Иван Конихин, Кирилл Ноздреватых, Владислав Скворцов, Тимофей Столяренко, Илья Строганов, Мирон Тимофеев, Николай Угожаев, Федор Шадрин, Андрей Шилин.

Пары: Виктория Ельцова – Степан Маришин, Мария Карпанова – Арсений Самохвалов, Кира Корнева – Андрей Шадерков, Анна Москалева – Артем Родзянов, Мария Симонова – Мартин Бреславский, Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду: Александра Буторина – Кирилл Махов, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Валерия Камаева – Лев Сергеев, Анета Коцюбинская – Кирилл Носорев, Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков, Кира Листкова – Дмитрий Симонов, Анна Никитина – Ярослав Нечаев, Полина Пантелеева – Георгий Трубкин, Зоя Пестова – Сергей Лагутов, Ева Плесовских – Марк Желтышев, Анна Румак – Глеб Гончаров, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Финохина – Михаил Балякин, Елизавета Хорт – Георгий Читипаховян, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин

23 комментария

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Pennywise
Немного оффтопа. Лукашова теперь официально в хрустальном. Выложила фото с катка. ТШТ раздел Булычеву до гола. Вся ее основная тройка: Андреева, Грачева, Лукашова теперь там.
+11
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Pennywise
Ответ Мурманчанин37
Ну вот и конкретика, наконец. Бедный Травин))
Травин срочно переписывает методички :))))
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Анастасия Прудникова
Интересно, как Коля Колесников выступит.
+5
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Мурманчанин37
Ответ Pennywise
Немного оффтопа. Лукашова теперь официально в хрустальном. Выложила фото с катка. ТШТ раздел Булычеву до гола. Вся ее основная тройка: Андреева, Грачева, Лукашова теперь там.
Ну вот и конкретика, наконец. Бедный Травин))
+6
-2
+4
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Anna
Непонятное распределение, получается два лидера прошлого сезона будут на одних этапах. Это федерация так распределила или форс-мажор какой-то?
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Mariaku
София Дзепка такую красоту может презентовать!
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Мурманчанин37
Дзепка вперед))
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Juulia
Ответ Jessi
Что-то ни Лазарева, ни Сарновского, ни Федотова. Гордеевой тоже давно не видно
Вообще уже третий этап,плюс мемориал ,а катают все те же
+3
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Defender64
Ничего себе, как рано опубликован состав
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Jessi
Что-то ни Лазарева, ни Сарновского, ни Федотова. Гордеевой тоже давно не видно
+6
-4
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olvl
Столько новых имён, интересно. Надеюсь, кто-то удивит, порадует и запомнится. Всем удачи!
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Pennywise
Ответ Ягун Ягунини
А Катя Стоцкая коренная хрусталинка или тоже пришлая? Сегодня выложили как она 4S+3T на трене прыгает.
Я так понимаю она со Стрельцовой пришла. Бывшая ученица Черкасовой.
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Ягун Ягунини
По моему, у Сони Дзепки это первый этап ГП (КР) по КМС. Раньше здоровье не позволяло и дело ограничивалось московскими водокачками. Поболею персонально за Соню, у неё замечательный конёк.
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Pennywise
Ответ Jessi
Ещё там теперь Стрельцова, Докунина, Парсегова.
Докукина. А еще там теперь и Стоцкая, очень классно выступившая на битве школ. Только речь шла конкретно о булычевских.
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vmn
Ответ Jessi
Что-то ни Лазарева, ни Сарновского, ни Федотова. Гордеевой тоже давно не видно
Насчет этапов Лазарева и Гордеевой Давыдов давал интервью
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Ягун Ягунини
Ответ Jessi
Что-то ни Лазарева, ни Сарновского, ни Федотова. Гордеевой тоже давно не видно
Лазарев недавно Панина выиграл, Сарновский там же был.
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Ягун Ягунини
Ответ Pennywise
Немного оффтопа. Лукашова теперь официально в хрустальном. Выложила фото с катка. ТШТ раздел Булычеву до гола. Вся ее основная тройка: Андреева, Грачева, Лукашова теперь там.
А Катя Стоцкая коренная хрусталинка или тоже пришлая? Сегодня выложили как она 4S+3T на трене прыгает.
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Любитель_ФК
Ответ Pennywise
Немного оффтопа. Лукашова теперь официально в хрустальном. Выложила фото с катка. ТШТ раздел Булычеву до гола. Вся ее основная тройка: Андреева, Грачева, Лукашова теперь там.
Ну что делать , если люди ( спортсменка и ее родители) так решили . А принять такую хорошую фигуристку никто не откажется, а если бы она пошла к другому тренеру, вы бы как написали? В спорте , как в жизни, человек не пойдет туда, где плохо учат, где никого не готовят, чего идти в ЦСКА , если ЦСКА со времен Сотниковой не подготовила ни одной, не то что чемпионки, а члена сборной страны. Чего идти к Плющенко, когда у него кроме шоу, больше в ФК ничего не получается, ну а про остальных уже не говорю. Так что таланты будут идти туда, где готовят чемпионов, где делают звезд и каждый год ученики Хрустального это подтверждают своими результатами. Хотя теперь у Тутберидзе будет очень тесно, даже на новом катке с двумя полями.
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Jessi
Ответ Pennywise
Немного оффтопа. Лукашова теперь официально в хрустальном. Выложила фото с катка. ТШТ раздел Булычеву до гола. Вся ее основная тройка: Андреева, Грачева, Лукашова теперь там.
Ещё там теперь Стрельцова, Докунина, Парсегова.
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Даша Лавренова
Надо же, аж за 2 дня объявили)
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Маргарита В Сафронова
Мой любимый Коля вернулся! Удачи всем.
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Док Аксель
Откроем для себя новые имена, благо их не мало будет на этом этапе. Пусть у всех выступление будет успешным и они покажут на что сейчас уже готовы. Удачи !
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