Finlandia Trophy. Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко, Макинтош и Мимар покажут короткие программы
6 октября спортивные пары покажут короткие программы на турнире Finlandia Trophy.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Пары
Короткая программа
Начало – 13.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
Вторая разминка
4. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)
5. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехии)
6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
Третья разминка
7. Миланиа Ваанен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
9. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)
10. Ирма Калдара – Риккардо Маглио (Италия)
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