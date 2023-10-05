Finlandia Trophy. Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко, Макинтош и Мимар покажут короткие программы

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6 октября спортивные пары покажут короткие программы на турнире Finlandia Trophy.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Пары

Короткая программа

Начало – 13.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

Вторая разминка

4. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)

5. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехии)

6. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

Третья разминка

7. Миланиа Ваанен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

9. Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада)

10. Ирма Калдара – Риккардо Маглио (Италия)

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