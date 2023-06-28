Малинин выступит в США и Франции, Уно – в Китае и Японии, Хван – в Канаде и Финляндии. ISU распределил фигуристов по этапам Гран-при

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Международный союз конькобежцев опубликовал распределение фигуристов по этапам серии Гран-при.

Гран-при США (20-22 октября, Аллен): Владимир Литвинцев (Азербайджан), Степан Гоголев (Канада), Кевин Аймо (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Шун Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Нозому Йошиока (Япония), Денис Васильев (Латвия), Андреас Нордебак (Швеция), Илья Малини (США), Максим Наумов (США), Эндрю Торгашев (США). 

Гран-при Канады (27-29 октября, Ванкувер): Уэсли Чу (Канада), Конрад Орзел (Канада), Роман Садовский (Канада), Марк Городницкий (Израиль), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Казуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Лиам Капейкис (США). 

Гран-при Франции (3-5 ноября, Анже): Цзинь Боян (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), TBD (Франция), TBD (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Николай Мемола (Италия), Юма Кагияма (Япония), Такеру Амин Катайсэ (Япония), Коширо Шимада (Япония), Лукас Бричги (Швейцария), Илья Малини (США), Камден Пулкинен (США). 

Гран-при Китая (10-12 ноября, Чунцин): TBD (Китай), TBD (Китай), TBD (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Габриэле Франджипани (Италия), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ли Си Хен (Южная Корея), Лукас Бруссард (США), Джимми Ма (США). 

Гран-при Финляндии (17-19 ноября, Эспоо): Владимир Литвинцев (Азербайджан), Арлет Леванди (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), TBD (Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Николай Мемола (Италия), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Шун Сато (Япония), Коширо Шимада (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Андреас Нордебак (Швеция).

Гран-при Японии (24-26 ноября, Саппоро): Михаил Селевко (Эстония), Люк Экономид (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриэле Франджипани (Италия), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма (Япония), Шома Уно (Япония), TBD (Япония), Ли Си Хен (Южная Корея), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен (США). 

ПРИМЕЧАНИЕ: TBD – имя участника станет известно позднее. 

12 комментариев

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Pennywise
Гран-при США:
Илья Малинин, Максим Наумов, Андрей Торгашев

Весьма иронично.
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Mariaku
Мужское одиночное - венец фк! Сколько здесь будет квадов, а также мастерского катания! В первую очередь поболею за Шому и моего краша, принца Южной Кореи Джуни. Притоплю за Мишу Шайдорова и Володю Литвинцева, которые очень понравились на прошедшем ЧМ. Интересно, будут ли Арлет Леванди и Николай Мемола конкурентоспособны во взрослых. От французов Адама Сяо Хим Фа и Кевина Аймо жду самых вдохновенных программ.
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Ритт
Грассль с Малининым и Юмой во Франции и с Юмой и Шомой в Японии. Ника в Сша и Японии.
Буду болеть за Даню и Нику. Нравится еще Николай Мемола и Лукас Бричги
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Katerina Sunny
У Шомы два азиатских этапа и дома с Юмой. У Бояши один этап, но домашний у китайцев вообще не заполнен. Малинин дома покажет всё лучшее сразу.
+5
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opty
Ответ Mikhail Lopatin
Илья взял этапы пораньше, Шома -- попозже (видимо, в связи с аниме-проектом One piece on ice, который еще в сентябре будет идти). Вообще довольно ровные и интересные составы везде получились. Про то, что серебряный призер ЧМ Чжунхван Ча ушел из Крикета, спортс даже не удосужился сообщить. Молодцы. :))
Ну если бы Ча сфоткался на пляже в бикини... А так он спортсу не интересен )))
+3
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Лемур
Буду болеть за Катайсэ.
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Pennywise
Ответ Lennuci
И Степан Гоголев.
Это да. Но тут сборная США в полном составе на родном ГП :)
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galik55
За Малинина , Риццо, Фа и Даника буду болеть, а еще кончно за Бояна
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Mikhail Lopatin
Илья взял этапы пораньше, Шома -- попозже (видимо, в связи с аниме-проектом One piece on ice, который еще в сентябре будет идти). Вообще довольно ровные и интересные составы везде получились.
Про то, что серебряный призер ЧМ Чжунхван Ча ушел из Крикета, спортс даже не удосужился сообщить. Молодцы. :))
+1
-1
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Lennuci
Ответ Pennywise
Гран-при США: Илья Малинин, Максим Наумов, Андрей Торгашев Весьма иронично.
И Степан Гоголев.
0
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AllaS
Ответ galik55
За Малинина , Риццо, Фа и Даника буду болеть, а еще кончно за Бояна
Поддерживаю Ваш выбор👍🏻
Я добавлю Шому Уно
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