Lombardia Trophy. Губанова, Ким Чхэ Ен, Йошида, Куракова, Зиглер представят произвольные программы

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9 сентября фигуристки покажут произвольные программы на турнире Lombardia Trophy.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Женщины

Начало – 18:20 по московскому времени.

Первая разминка

1. А Сун Ен (Южная Корея)

2. Миа Риса Гомес (Норвегия)

3. Нина Пизарроне (Бельгия)

4. Ангелина Кучвальска (Латвия)

Вторая разминка

5. Янна Юркинен (Финляндия)

6. Ким Со Ен (Южная Корея)

7. Лара Наки Гутманн (Италия)

8. Алина Урушадзе (Грузия)

9. Нина Петрыкина (Эстония)

Третья разминка

10. Ава Мари Зиглер (США)

11. Екатерина Куракова (Польша)

12. Хана Йошида (Япония)

13. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

14. Анастасия Губанова (Грузия)

Положение после короткой программы

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,65

2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 63,27

3. Хана Йошида (Япония) – 62,54

4. Екатерина Куракова (Польша) – 62,00

5. Ава Мари Зиглер (США) – 60,26

6. Нина Петрыкина (Эстония) – 55,21

7. Алина Урушадзе (Грузия) – 54,11

8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 53,96

9. Ким Со Ен (Южная Корея) – 53,71

10. Янна Юркинен (Финляндия) – 53,62

11. Ангелина Кучвальска (Латвия) – 48,87

12. Нина Пизарроне (Бельгия) – 47,41

13. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 46,50

14. А Сун Ен (Южная Корея) – 45,46

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии

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