Гран-при США. Хендрикс, Левито, Гленн, Петрыкина, Чиба, Кавабе представят произвольные программы

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22 октября на Гран-при США фигуристки выступят с произвольными программами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Женщины

Произвольная программа

Начало – 23:03 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Ю Ен (Южная Корея)

2. Клэр Сио (США)

3. Ви Со Ен (Южная Корея)

4. Хана Йошида (Япония)

5. Ань Сянъи (Китай)

6. Екатерина Куракова (Польша)

Вторая разминка

7. Мана Кавабе (Япония)

8. Моне Чиба (Япония)

9. Нина Петрыкина (Эстония)

10. Изабо Левито (США)

11. Эмбер Гленн (США)

12. Луна Хендрикс (Бельгия)

Положение после короткой программы

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 75,92

2. Эмбер Гленн (США) – 71,45

3. Изабо Левито (США) – 70,07

4. Нина Петрыкина (Эстония) – 65,02

5. Моне Чиба (Япония) – 64,24

6. Мана Кавабе (Япония) – 62,80

7. Екатерина Куракова (Польша) – 60,45

8. Ань Сянъи (Китай) – 59,74

9. Хана Йошида (Япония) – 59,40

10. Ви Со Ен (Южная Корея) – 58,55

11. Клэр Сио (США) – 58,14

12. Ю Ен (Южная Корея) – 56,21

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Хендрикс, Левито, Чок и Бейтс

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