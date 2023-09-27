Глава НОК США о деле Валиевой: «Сочувствую замешательству и разочарованию спортсменов. Не только из-за времени, но и самого процесса»

Глава НОК США высказалась о затягивании дела Камилы Валиевой.

« , , , WADA, – все они сыграли роли в этом. Все вышло громоздко и неуклюже.

Мы проводим много времени в нашей организации, обсуждая, как мы можем лучше помогать спортсменам ориентироваться в этой реальности. Поэтому я очень сочувствую замешательству и разочарованию спортсменов, не только из-за времени, но и самого процесса. Мы делаем все возможное, чтобы попытаться помочь им в этом, но это не облегчает задачу и не делает процесс быстрее», – рассказала Сара Хиршланд.