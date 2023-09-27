Глава НОК США о деле Валиевой: «Сочувствую замешательству и разочарованию спортсменов. Не только из-за времени, но и самого процесса»

Теги сборная России допинг МОК ISU WADA НОК США РУСАДА CAS женское катание Сара Хиршланд Камила Валиева Фигурное катание

Глава НОК США высказалась о затягивании дела Камилы Валиевой.

«МОК, CAS, ISU, WADA, РУСАДА – все они сыграли роли в этом. Все вышло громоздко и неуклюже.

Мы проводим много времени в нашей организации, обсуждая, как мы можем лучше помогать спортсменам ориентироваться в этой реальности. Поэтому я очень сочувствую замешательству и разочарованию спортсменов, не только из-за времени, но и самого процесса. Мы делаем все возможное, чтобы попытаться помочь им в этом, но это не облегчает задачу и не делает процесс быстрее», – рассказала Сара Хиршланд.

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2 комментария

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Назар Игорь
Каким спорсменам она сочувствует? Никакой конкретики, общие фразы.
+3
0
+3
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