Почетный президент ОКР Смирнов: «Правильно, что призвали подать в суд на Чжоу. Его заявление сделано без всяких оснований»

Теги сборная России допинг МОК Виталий Смирнов ОКР WADA CAS сборная США мужское катание женское катание Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Почетный президент ОКР назвал возмутительным заявление фигуриста Винсента Чжоу.

Ранее американский спортсмен обвинил МОК, Спортивный арбитражный суд и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле Камилы Валиевой.

Также Чжоу заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов». 

«Правильно, что призвали подать в суд на Чжоу. Его заявление сделано без всяких оснований, такое абсолютно недопустимо в спортивной среде. Ладно, когда высказываются посторонние лица, но для спортсмена говорить такое возмутительно», – сказал Виталий Смирнов.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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11 комментариев

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RusVector
Призывами подать, наддать и перебдать, к сожалению, все и ограничится!
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Биатлонная зима
Уважаемый наш представитель и дай бог дойдет послание куда надо
+2
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Lapo Elkann
Правильно, Теперь будет сказки рассказывать не в инстаграм , а перед судом.
+2
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Лилли
Дальше слов дело не пойдет, похоже
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Anna Morgan
Ну, так подайте, если смелости хватит
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justbored
Не по-русски это, с судами связываться, проще отмахнуться. А потом удивляться, что по судам таскают тебя.
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JL JL
дурдом во всей красе
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Zbra
В какой суд? Тверской? Чтобы его заочно оштрафовали?
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bevooch
Ответ Lapo Elkann
Правильно, Теперь будет сказки рассказывать не в инстаграм , а перед судом.
Перед Басманным судом все равны!
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Lapo Elkann
Ответ bevooch
Перед Басманным судом все равны!
Но американский китаец равнее.
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