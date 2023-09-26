Почетный президент ОКР Смирнов: «Правильно, что призвали подать в суд на Чжоу. Его заявление сделано без всяких оснований»

Почетный президент ОКР назвал возмутительным заявление фигуриста Винсента Чжоу.

Ранее американский спортсмен обвинил МОК, Спортивный арбитражный суд и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле .

Также Чжоу заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«Правильно, что призвали подать в суд на Чжоу. Его заявление сделано без всяких оснований, такое абсолютно недопустимо в спортивной среде. Ладно, когда высказываются посторонние лица, но для спортсмена говорить такое возмутительно», – сказал Виталий Смирнов.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии