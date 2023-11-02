Тарасова о словах Тутберидзе про вмешательство в подготовку Медведевой: «Как такое можно было вообще сказать?! Откуда она это взяла, мне очень интересно»

Татьяна Тарасова опровергла слова Тутберидзе о вмешательстве в подготовку Медведевой.

Ранее Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» заявила, что Тарасова вмешивалась в подготовку к Олимпиаде-2018, где фигуристка завоевала серебро.

– Действительно ли вы вмешивались в подготовку Медведевой?

– Не было такого! Я никогда не вмешиваюсь в чужую подготовку и не перехожу никому дорогу. Как такое можно было вообще сказать?! Откуда она это взяла, мне очень интересно, – сказала заслуженный тренер СССР.

Этери Тутберидзе: «Тарасова почему-то решила вмешаться в подготовку Медведевой к Олимпиаде и советовать ей. Женя подошла к Играм не столь искренне с нами»