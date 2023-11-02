Тарасова о словах Тутберидзе про вмешательство в подготовку Медведевой: «Как такое можно было вообще сказать?! Откуда она это взяла, мне очень интересно»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

Татьяна Тарасова опровергла слова Тутберидзе о вмешательстве в подготовку Медведевой.

Ранее Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» заявила, что Тарасова вмешивалась в подготовку Евгении Медведевой к Олимпиаде-2018, где фигуристка завоевала серебро.

– Действительно ли вы вмешивались в подготовку Медведевой?

– Не было такого! Я никогда не вмешиваюсь в чужую подготовку и не перехожу никому дорогу. Как такое можно было вообще сказать?! Откуда она это взяла, мне очень интересно, – сказала заслуженный тренер СССР.

Этери Тутберидзе: «Тарасова почему-то решила вмешаться в подготовку Медведевой к Олимпиаде и советовать ей. Женя подошла к Играм не столь искренне с нами»

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54 комментария

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Delirium
Любой, кто помнит, как ТАТ комментировала прокаты Медведевой и Загитовой и что говорила в эфире, примерно представляет, каким образом она влияла на отношения Медведевой с Тутберидзе.
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Хрустальный Гусенок
избирательная память в ее возрасте....
+43
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+36
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kate_ko
забавно читать такой комментарий ТАТ) я не злопамятна, но в такие моменты сразу в голове ее срывающийся голос про то, что Женя выстарадала себе победу на ОИ, пофик, что Алина перепрыгала ее. если уж в прямом эфире себе такое можно было позволить, то шо в кулуарах она Жене могла напеть: мамма мия! ))
+39
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cmorblr
А еще Тарасова не плакала в прямом эфире после проката Медведевой и победы Загитовой
+34
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Маргарита В Сафронова
Ах, Татьяна Анатольевна! А вот если бы Женя взяла золото, ТАТ говорила бы везде, что она помогала тренировать Женю.
+30
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+26
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Shveddka
Повернул избушку, разбудил старушку(с(
+19
-1
+18
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Лека-Лека
Общеизвестно, что ТАТ в любой бочке затычка.
И не надо надеяться, что все не помнят, как в том сезоне носились с МЖ и гнобили Алинку.
Ну и рыдания ТАТ в прямом эфире на ОИ тоже все помнят.
+18
-4
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versa
Татьяна Анатольевна, обратитесь в комиссию по этике.
+18
-5
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Анна Беляева
Ответ victoire
Как она (ЭТ) об этом узнала? Мне неясно.
В их-то фигурном виварии? там все все про всех знают. А если кто-то не знает или не желает знать, то ему доложат. А мама Жени, например, неплохо общалась с сестрами Этери, так что могла и сболтнуть подружкам, а те доложили сестре.
+16
-3
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Кошка Матраскина
ой, ну вот тут-то сомнений в словах Тутберидзе быть не может! Все мы слышали комментарии ТАТ
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SNM
Разве не ТАТ содействовала в отъезде ЕМ к Орсеру?
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nina1212
Мне всегда было интересно, а почему ТАТ так переживает за Медведеву и печется о ней, если она не ее тренер, она не бывает на ее тренировках, она ей не родственница Но каким то образом все про нее знает, знает как ей будет лучше, и бурно реагирует на ее прокаты в прямом эфире Понятное дело, что она вмешивалась очень активно в жизнь Жени
И кстати Медведева всегда помалкивает насчет Тарасовой
На Тутбердзе накидывает, а по поводу ТАТ молчит как партизан Что там за дружба такая была странная
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Shtirly
Вмешательство по мнению ТАТ это другое.. Вот взяла бы и отжала Медведеву как Ягудина в свое время - вот это вмешательство. А так просто рядом постояла. А приличную женщину уже обозвали)))
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Ира15577
Из Ваших интервью и комментариев и взяла!!!
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Любитель_ФК
Здесь я бы уточнил во избежании кривотолков и прежде всего со стороны самой Тарасовой. Тутберидзе произнесла эту фразу, о вмешательстве в тренировочный процесс, в качестве образного выражения, т.е. конечно Тарасова непосредственно не давала советы Медведевой по технической или хореографической составляющей, а может и давала, и скорее всего давала, зная Тарасову, и это тоже могло вносить сумятицу в сознание фигуристки. Тарасова авторитет, она говорит одно и советует вот так , а тренеры говорят другое и это и приводит к полной "каше" в сознании. Но на мой взляд , Тутберидзе в большей степени имела ввиду, именно советы по смене тренеров и в дальнейшем после олимпиады, это все подтвердилось и подтвердилось еще даже на олимпиаде, именно там началось активное общение Медведевой с Орсером и главным посредником, конечно же явилась Тарасова. Тарасова сама просто боготворила Орсера , считая его гениальным и всемогущим тренером, который на деле в работе как раз с Мнедведевой , оказался обычным и так и не сумевшим воплотить в реальность все свои предварительные обещания, а переход к Тутберидзе Турсынбаевой, ее серебро и победа непосредственно над Медведевой на ЧМ 2019, явилось несомненным доказательством всему миру, кто для Медведевой был настоящим и именно ее тренером.
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N-fox
Ответ SNM
Разве не ТАТ содействовала в отъезде ЕМ к Орсеру?
Она его организовала
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Самая цитируемая и вообще недура
Обалдеть. Прогрессирующая деменция?
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N-fox
То, что ТАТ королева интриг - понятно даже простому зрителю фк))
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Лека-Лека
Ответ Маргарита В Сафронова
Ах, Татьяна Анатольевна! А вот если бы Женя взяла золото, ТАТ говорила бы везде, что она помогала тренировать Женю.
Это точно.
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Лакс
Этери на спортсе это прочитала.)
А у ТАТ плохо с памятью. Она же недавно заявила что до Адель никто не делал флип.
А так то ей можно было напомнить про Климову-Пономаренко и про сманивание через Морозова Плющенко и т.д..
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Oleandra
Ответ Jessi
Зачем дублировать тему? Лучше бы про шоу Плющенко написали, больше комментариев соберёт
вместо подготовки Жилиной, Муравьёвой и других своих учеников к этапу у него шоу.. да, хорошо бы пообсуждать.
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AAPolyansky
Ответ Ольга Долгова
Ну, вообще то, она начала принимать большое участие в жизни Евгении сразу после выступления с ПП на Олимпийских играх и потом, когда она приезжала на соревнования в Россию, тренируясь у Орсера и вплотную занялась тренировками, когда та вернулась в Россию из Японии из-за проблем с визой в Канаду.
в том-то и дело, что ДО Олимпиады. напрямую или через посредников - не столь важно
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Владимир Георгия
Ответ Туц
Комментарий скрыт
Вывела на чистую воду, а не накинула. Не фиг трогать штаб.
+9
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Алена Иванова
Ну ТА к сожалению не в лучшей форме сейчас да и провалами памяти страдает.
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шерлок холмс
Чем хорош спортс.ру, так это тем, что когда только-что "обосрал" одного тренера, то в соседней ветке можно обосрать другого.
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