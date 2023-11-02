Тарасова о словах Тутберидзе про вмешательство в подготовку Медведевой: «Как такое можно было вообще сказать?! Откуда она это взяла, мне очень интересно»
Татьяна Тарасова опровергла слова Тутберидзе о вмешательстве в подготовку Медведевой.
Ранее Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» заявила, что Тарасова вмешивалась в подготовку Евгении Медведевой к Олимпиаде-2018, где фигуристка завоевала серебро.
– Действительно ли вы вмешивались в подготовку Медведевой?
– Не было такого! Я никогда не вмешиваюсь в чужую подготовку и не перехожу никому дорогу. Как такое можно было вообще сказать?! Откуда она это взяла, мне очень интересно, – сказала заслуженный тренер СССР.
Этери Тутберидзе: «Тарасова почему-то решила вмешаться в подготовку Медведевой к Олимпиаде и советовать ей. Женя подошла к Играм не столь искренне с нами»
И не надо надеяться, что все не помнят, как в том сезоне носились с МЖ и гнобили Алинку.
Ну и рыдания ТАТ в прямом эфире на ОИ тоже все помнят.
И кстати Медведева всегда помалкивает насчет Тарасовой
На Тутбердзе накидывает, а по поводу ТАТ молчит как партизан Что там за дружба такая была странная
А у ТАТ плохо с памятью. Она же недавно заявила что до Адель никто не делал флип.
А так то ей можно было напомнить про Климову-Пономаренко и про сманивание через Морозова Плющенко и т.д..