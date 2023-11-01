Татьяна Тарасова: «Не помню, чтобы я вмешивалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде. Первый раз про это слышу!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

Тарасова заявила, что не вмешивается в подготовку спортсменов других тренеров.

Ранее Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» заявила, что Татьяна Тарасова вмешивалась в подготовку Евгении Медведевой к Олимпиаде-2018, где фигуристка завоевала серебро. 

«К моему удивлению, я не знаю, что я вмешивалась в подготовку Медведевой. Не помню такого!

Я никогда себе не позволяла вмешиваться в дела спортсмена другого тренера. Мне интересно, что и от кого знает Этери Георгиевна. Первый раз про это слышу!» – сказала заслуженный тренер СССР. 

Этери Тутберидзе: «Тарасова почему-то решила вмешаться в подготовку Медведевой к Олимпиаде и советовать ей. Женя подошла к Играм не столь искренне с нами»

51 комментарий

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chespo
А ведь не так давно ЭТ и ТАТ чуть ли не подружек изображали…
Вообще, это интервью ЭТ похоже на то, что сгорел сарай, гори и хата. Что-то там происходит, и дело не только в скором заседании КАС.
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Юра Плисецкий
ТАТ, скажите спасибо, что вы ни чаем, ни мороженкой Валиеву не угощали. Лол.
+38
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Amneris
Так, первый пошел.
+23
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Белла
А что ей остаётся когда нет своих учеников, а как сильно болела тат после ои против Алины, даже не скрывала, на оп глаза не горят итд, на ЧМ голос брюзжал когда алина чисто откатала, в Гренобле язык заплетался, до последнего надеялась что американка обойдет алину по сумме двух программ, а как радовалась её неудачному выступлению в фгп, тогда все они уже знали что алину федра отправляет на пенсию, подарок навке
+23
-7
+16
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KMR
5 лет прошло. Она свои вчерашние слова не всегда помнит
+13
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S Olga
Интересно, подерутся или нет? Или просто вентиляторы друг на друга направят и будут подкидывать г-на?
+13
-2
+11
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Vatokatya
Интервью даст трафик (и жару) на весь ноябрь 😁
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Kareglazaya
Ответ S Olga
Интересно, подерутся или нет? Или просто вентиляторы друг на друга направят и будут подкидывать г-на?
Просто Тарасова перестанет ездить в гости на каток к Тутберидзе))
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private dancer
Да конечно, и не ТАТ МЖ к Орсеру сосватала ) А может, нам ещё причитания ТАТ на Олимпиаде померещились ? ) Ну и всё дальнейшее, что мы от неё услышали.
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Natalia Gladkia
Ответ chespo
А ведь не так давно ЭТ и ТАТ чуть ли не подружек изображали… Вообще, это интервью ЭТ похоже на то, что сгорел сарай, гори и хата. Что-то там происходит, и дело не только в скором заседании КАС.
Да..похоже на то ..видать собирается за кордон, коли пошли " такие откровения"!?
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+6
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Док Аксель
Прослушал на "С-Э" полностью интервью Этери, за что Слуцкому большое спасибо. Ну а на спортсе как и писал позавчера, ветка ФК неделю будет загружена, где будут капипастить сказанное Тутберидзе. Потом обзвоны бомонда и экспертов пойдут.
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Elena Grishanova
Ответ chespo
А ведь не так давно ЭТ и ТАТ чуть ли не подружек изображали… Вообще, это интервью ЭТ похоже на то, что сгорел сарай, гори и хата. Что-то там происходит, и дело не только в скором заседании КАС.
Ну, может.. Что то всем полетело!)))
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Александр Константинов
Она всегда так отвечает. Ничё не знаю.
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Katerina Sunny
Похоже Тарасова не получит приглашение на открытие центра ФК.
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Jessi
Интересно, на кого не набросила в этом интервью Тутберидзе? Наверное, Навка)
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Свет19
"Пошла жаришка" (с) :)
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Флер де Лис
Пошла жара... И когда ТАТ успели звякнуть? На телефоне, что ли, дежурят?
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Иван Иванов
"Мне интересно, что и от кого знает Этери"
Всё знает из достоверных источников: М.Хоффман.
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oldparakhod
Петросян, сейчас перестанет быть первым номером...)))
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Tata777
Ответ Белла
А что ей остаётся когда нет своих учеников, а как сильно болела тат после ои против Алины, даже не скрывала, на оп глаза не горят итд, на ЧМ голос брюзжал когда алина чисто откатала, в Гренобле язык заплетался, до последнего надеялась что американка обойдет алину по сумме двух программ, а как радовалась её неудачному выступлению в фгп, тогда все они уже знали что алину федра отправляет на пенсию, подарок навке
они там все одинаковые..работа такая....искренне удивляюсь минусам ... от старожил данного форума.....ну дет сад ей богу...это тренеры...они.... такие
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NataliaB.3003
Ответ Natalia Gladkia
Да..похоже на то ..видать собирается за кордон, коли пошли " такие откровения"!?
Зачем же тогда ей ледовый дворец построили? По существу можете ответить?
Мне правда интересно понять вашу логику..
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Black&White
Упс, гром в раю.
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Аленка_76
А вот и звонок ТАТ.
Долго ждать не пришлось))
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AnPo
Зато ЭТ помнит всё. Наверняка и записывает. По крайней мере, фамилиями тех, кто угощал Камилу Липтоном на ЧР называет.
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marinalex
Пошел обзвон🤣 Вечер перестает быть томным)
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