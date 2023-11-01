Татьяна Тарасова: «Не помню, чтобы я вмешивалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде. Первый раз про это слышу!»

Тарасова заявила, что не вмешивается в подготовку спортсменов других тренеров.

Ранее Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» заявила, что вмешивалась в подготовку к Олимпиаде-2018, где фигуристка завоевала серебро.

«К моему удивлению, я не знаю, что я вмешивалась в подготовку Медведевой. Не помню такого!

Я никогда себе не позволяла вмешиваться в дела спортсмена другого тренера. Мне интересно, что и от кого знает Этери Георгиевна. Первый раз про это слышу!» – сказала заслуженный тренер СССР.

Этери Тутберидзе: «Тарасова почему-то решила вмешаться в подготовку Медведевой к Олимпиаде и советовать ей. Женя подошла к Играм не столь искренне с нами»