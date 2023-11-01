Татьяна Тарасова: «Не помню, чтобы я вмешивалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде. Первый раз про это слышу!»
Тарасова заявила, что не вмешивается в подготовку спортсменов других тренеров.
Ранее Этери Тутберидзе в интервью на ютуб-канале «Коммент.Шоу» заявила, что Татьяна Тарасова вмешивалась в подготовку Евгении Медведевой к Олимпиаде-2018, где фигуристка завоевала серебро.
«К моему удивлению, я не знаю, что я вмешивалась в подготовку Медведевой. Не помню такого!
Я никогда себе не позволяла вмешиваться в дела спортсмена другого тренера. Мне интересно, что и от кого знает Этери Георгиевна. Первый раз про это слышу!» – сказала заслуженный тренер СССР.
Этери Тутберидзе: «Тарасова почему-то решила вмешаться в подготовку Медведевой к Олимпиаде и советовать ей. Женя подошла к Играм не столь искренне с нами»
Вообще, это интервью ЭТ похоже на то, что сгорел сарай, гори и хата. Что-то там происходит, и дело не только в скором заседании КАС.
Всё знает из достоверных источников: М.Хоффман.
Мне правда интересно понять вашу логику..
Долго ждать не пришлось))