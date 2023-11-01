Этери Тутберидзе: «Тарасова почему-то решила вмешаться в подготовку Медведевой к Олимпиаде и советовать ей. Женя подошла к Играм не столь искренне с нами»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

Тутберидзе рассказала, что Тарасова вмешивалась в подготовку Медведевой к ОИ.

– Начинается олимпийский сезон – и начинаются метаморфозы с Женей и с ее мамой, ты чувствуешь, как они от тебя отдаляются. Кто-то начинает влиять на мнение, кто-то начинает влиять на поведение спортсмена, и ты понимаешь, что это кто-то извне.

Татьяна Анатольевна (Тарасова) почему-то вдруг решила вмешаться в ее подготовку и советовать ей, не мне. Ну набери мне: приезжай сюда, посоветуй отсюда. Нет, вот оттуда из-за спины начинаются советы и начинается влияние на спортсмена. В общем, не важно.

Она подошла к Олимпиаде не столь искренне с нами. Я несколько раз говорила про чистый хвост, а здесь оно так и было. Не то, что она была чужая, она была немножко уже не с нами.

– Вот Олимпиада, она проигрывает. Хотя как проигрывает – вы сделали чудо, она после такой травмы великолепно катает.

– Она не великолепно катает! Да, может быть, после такой травмы. Но для нее это были практически одни из худших прокатов, что она выдавала за последнее время.

– Но она рыдает от счастья.

– Она рыдает от счастья, потому что это очень тяжелый был последний путь. Он был правда тяжелый. Уже было вообще не понятно, как ее вытаскивать из того состояния, из этой истерии и всего остального.

– После этой Олимпиады произошла, наверное, самая большая интернет-бомба, которая возможна. Поклонники Загитовой и Медведевой... что они устраивали – это просто нечеловеческая история.

– А меня там просто обвинили, что я слила переписку. А я переписку не сливала. Мне был задан вопрос, потому что Женя где-то в интервью сказала, что на нее мы особо и не выходили, не пытались с ней...

Это вранье было, потому что я пыталась, я писала и писала, звонила. Был момент, когда я дозвонилась маме Жанне и сказала: что происходит?

А я слышу, что она рядом. Я знала, что они на съемки поехали, поэтому позвонила Жанне, потому что знала, что Женя будет рядом. Говорю: дайте мне Женю, потому что она не берет трубку.

Она сказала: не вмешивайте меня в свои дела, это ваши дела и ваши разборки. И все, положила трубку.

– Фига себе.

– Да.

– Дальше мы знаем: Брайан Орсер, признания, как все круто и великолепно, но по существу – окончание карьеры.

– Ну нет. Я думаю, что окончание карьеры – наверное, к этому шло, сколько лет она была в топах. Это же тоже тяжело, – сказала Этери Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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29 комментариев

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Lana Kazakova
Забавно, что Этери забыла о том, что к Олимпиаде Медведева подошла со стрессовым переломом ноги и травмой позвоночника. Как удобно спихнуть всю вину на кого-то другого.
+24
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Амонра
Вывод: для тренера Тутберидзе очень важно, чтоб опекаемый спортсмен целиком и полностью принадлежал ей. И точка. Уходишь-ты чужая, плохая, ленивая, неспособная, капризная, неумная,упрямая и так далее
+14
-4
+10
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Lana Kazakova
Тутберидзе 01 ноября 2023: Я не сливала переписку.
Тутберидзе 06 мая 2018 года: Пришла на первый канал и трясла там скрином переписки из вайбера 😂.
+9
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Jessi
Медведева рыдала явно не от счастья.
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ribikorto
А без вмешательства ТАТ Медведева бы сразу после стрессового перелома и с травмой спины запрыгала лутц-риттбергер, который и здоровой никогда не прыгала? Так-то она для себя на максимум откатала и проиграла только более сложному контенту Загитовой.
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Юлия Ягунова
Слово доброе про кого-нибудь было сказано то?)))
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Katerina Sunny
"– Она не великолепно катает! Да, может быть, после такой травмы. Но для нее это были практически одни из худших прокатов, что она выдавала за последнее время."
Худшие прокаты?
+6
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Black&White
Даже ТАТ досталось. Что интересно, сейчас она скажет?
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Elena Grishanova
А вот от Тарасовой может прилететь ответ...
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Аленка_76
Новая версия появилась.
ждем звонок журналистов ТАТ )
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Anna Morgan
то есть она отомстила медведевой таким образом? заги в первый взрослый сезон накачали второй оценкой не просто так и не потому что не были уверены в медведевой. А потому что месть)) А так-то ведь между ними было всего 1,5 балла. Как же она легко вертит чужими карьерами и судьбами
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Katt Lady
Надо ли рассказывать в детялях и дословно, кто что на нервах кому сказал, для чего это нужно?
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tanya_1111
Не понятно зачем ей всё это, к чему она все это говорит?
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tanya_1111
Ответ Юлия Ягунова
Слово доброе про кого-нибудь было сказано то?)))
))))) сейчас про дочь с зятем наверное пойдет
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Ната555
Да Женя, и тебе по пало.
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Tatiana Klm
Ответ Oleandra
Этери не связывала проигрыш ЕМ с Тарасовой.. она сказала, что Медведева стала отдаляться и что ТАТ за спиной штаба стала ей что-то советовать.
Она и Орсера нашла и всё организовала,
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Ната555
Ответ Anna Morgan
то есть она отомстила медведевой таким образом? заги в первый взрослый сезон накачали второй оценкой не просто так и не потому что не были уверены в медведевой. А потому что месть)) А так-то ведь между ними было всего 1,5 балла. Как же она легко вертит чужими карьерами и судьбами
Вот точно, с ли ла Женю за счет накрученных компонентов Загитовой.
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Amneris
Ответ Юлия Ягунова
Слово доброе про кого-нибудь было сказано то?)))
Ждем часть про аскетов нашего века
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fewral
Блин, вот ее ли про чистый хвост...особенно, после всего сказанного.
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Oleandra
Этери не связывала проигрыш ЕМ с Тарасовой.. она сказала, что Медведева стала отдаляться и что ТАТ за спиной штаба стала ей что-то советовать.
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Tatiana Klm
Ответ NataliaB.3003
Это точно. Я всё посмотрела, причём на одном дыхании. Очень интересно, из первых уст, тут нет никаких фанатских домыслов, не впихаешь, потому что Этери говорит сама за себя.
Удивительно, что ЭТ прям разговорилась - не остановить, даже Слуцкому не давала фразу закончить. Эй понравился собеседник, видимо, расположил к откровенному и долгому разговору.
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Tata777
Ответ tanya_1111
Не понятно зачем ей всё это, к чему она все это говорит?
к ней завтра выстроится очередь....и так по кругу...она профессионал
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Vatokatya
Ответ Амонра
Вывод: для тренера Тутберидзе очень важно, чтоб опекаемый спортсмен целиком и полностью принадлежал ей. И точка. Уходишь-ты чужая, плохая, ленивая, неспособная, капризная, неумная,упрямая и так далее
А как иначе по Вашей логике? Есть один тренер, есть только его указания. Если спортсмен выиграл - оба молодцы, если спортсмен проиграл - спрос с тренера в первую очередь, почему ошибки в подготовке были.
А получилось так, что со стороны идут какие-то рекомендации, которые идут вразрез с общим планом подготовки, спортсмен где-то сбивается, но тем же поклонникам кажется, что виноват только тренер, не видно же человека, который из-за спины что-то там советует. Справедливо это, что ли, выслушивать в свой адрес за чужое?
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pas33pas
Сегодня она ругает ТАТ, а завтра Роднину продаст.
Обязательно надо смотреть full, зрелище обещает быть интересным.
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