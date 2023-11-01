Тутберидзе о занятиях в «Хрустальном»: «У нас ОФП в подвале, переоборудовали в зал. Взрослые девочки и мальчики там прыгать не могут – бьются головой о потолок»

Тутберидзе рассказала о рисках занятий в хореографическом зале «Хрустального».

– Это очень маленький зал. Этот каток строился в 2002-м, и как раньше строили – без спортзалов. Здесь могут заниматься детки 4 лет, и то 10-15 человек.

У нас ОФП проходит в подвале, переоборудовали в зал. Там поначалу было очень душно, придумали, вытяжку сделали. Но высоту потолка поменять мы не можем. Взрослые девочки и уж тем более мальчики там прыгать не могут – бьются головой о потолок. Это прям опасно, потому что можно получить сотрясение.

У меня раньше была шутка: как только наши мальчики вырастают, они уходят в ЦСКА, потому что там больше место, более высокие потолки – они не бьются головой.

– Будете скучать по «Хрустальному»?

– А мы этот каток не оставляем. Я вообще иногда шучу: может, давайте вы туда поедете, а я останусь? Я очень тяжело переезжаю с места на место, для меня это всегда стресс, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.