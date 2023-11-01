Тутберидзе о ледовом дворце: «Чтобы попасть в раздевалку мальчиков, надо пройти через раздевалку девочек или наоборот. Надо немножко перестроить»

Этери Тутберидзе рассказала комичный случай про строительство ледового дворца.

В сентябре в Москве появился Центр фигурного катания .

«В какой-то момент я задумалась, реально настолько это нужно, насколько приходится в это вкладываться? Я и здесь работаю на 100% возможностей. Порой кажется, чуть больше.

Это не значит, что я смогу больше работать там. Просто будет больше возможностей у ребят. Вложилась в это как могла – и физически, и эмоционально.

Началось в феврале-марте 2018 года. Вначале судились за землю, почему-то оказалось, что за нее надо судиться, за этот кусок земли. Хотя я на нем не настаивала, мне вообще было все равно какой.

Потом деньги, которые были выделены, их не хватало – потому что была инфляция. Нужно было идти и просить о большей сумме, переделывать проект, который был уже готов.

Там есть уже комические ситуации. Вроде мы предусмотрели спа, реабилитационную зону. И каким-то образом, чтобы попасть в раздевалку мальчиков, надо пройти через раздевалку девочек. Или наоборот.

И вот мы решаем, кто через кого будет ходить. Надо немножко перестроить. Это забавно получилось», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.