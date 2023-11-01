Тутберидзе о ледовом дворце: «Чтобы попасть в раздевалку мальчиков, надо пройти через раздевалку девочек или наоборот. Надо немножко перестроить»

Теги Леонид Слуцкий сборная России Этери Тутберидзе Коммент.Шоу Фигурное катание

Этери Тутберидзе рассказала комичный случай про строительство ледового дворца.

В сентябре в Москве появился Центр фигурного катания Тутберидзе.

«В какой-то момент я задумалась, реально настолько это нужно, насколько приходится в это вкладываться? Я и здесь работаю на 100% возможностей. Порой кажется, чуть больше.

Это не значит, что я смогу больше работать там. Просто будет больше возможностей у ребят. Вложилась в это как могла – и физически, и эмоционально.

Началось в феврале-марте 2018 года. Вначале судились за землю, почему-то оказалось, что за нее надо судиться, за этот кусок земли. Хотя я на нем не настаивала, мне вообще было все равно какой.

Потом деньги, которые были выделены, их не хватало – потому что была инфляция. Нужно было идти и просить о большей сумме, переделывать проект, который был уже готов.

Там есть уже комические ситуации. Вроде мы предусмотрели спа, реабилитационную зону. И каким-то образом, чтобы попасть в раздевалку мальчиков, надо пройти через раздевалку девочек. Или наоборот.

И вот мы решаем, кто через кого будет ходить. Надо немножко перестроить. Это забавно получилось», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию в эфире «Коммент.Тренер» с Леонидом Слуцким.

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21 комментарий

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Katerina Sunny
Планировщики, конечно, придумали.
+25
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+24
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Lapo Elkann
Пойду , лучше послушаю , чем вот так читать по кусочкам.
+16
-1
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Ostinato
Ответ Варлампий Варлампий
Ах ты ж употела барыня деньги просить. Вот заработала бы и построила дворец, а то просить она употела
Займитесь добрым делом - организуйте у себя во дворе детскую площадку. Попробуйте выбить из государства эти деньги да даже если на ваши собственные, тогда узнаете какой это труд - хоть что-то полезное сделать, узнаете каково это бегать по кабинетам, что такое бюрократия
+15
-4
+11
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гилберт
Ахахахаха!!!!!
+7
0
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Хаскерс
Немного похоже на рекламу Центра для мальчиков. Неплохие ништяки нарисовались.
+12
-5
+7
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KMR
Инфляция всегда вовремя,когда руки надо погреть на стройке.
+11
-5
+6
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Natalia Solomakha
Баня через дорогу раздевалка в действии. А на чертежах не видно было, стесняюсь спросить?
+5
-1
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Kareglazaya
Вот почему нельзя сразу нормально сделать? Все эти архитекторы, проектировщики и пр. учатся 5 лет в институте, а то и больше, а в итоге элементарные моменты продумать не могут.
+4
0
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Atsuktuvas
Прямо рубрика "Очумелые ручки".
+3
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k4rmazin2007
А как же тот топорный пиар, что Тутберидзе лично следила за ходом строительства. Вё было под её личным контролем) И она вот не заметила такую очевидную недоработку?)) Короче, был примитивный пиар и только
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Black&White
Ответ KMR
Инфляция всегда вовремя,когда руки надо погреть на стройке.
Как говорил мой предыдущий руководитель, "Что такое строительство? Это воровство" XD XD XD
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Алёна Вода
Ещё не скоро переедут в новый дворец, наверное.... Раз объект сдан/принят, то все эти переделки теперь надо будет как-то узаконить, а это тоже не быстро....
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Данил
Ответ Хаскерс
Удивляешь.
Ну не знаю. Ништяк маленькому мальчику смотреть на переодевающихся маленьких девочек? Или что? Нам в детстве в голову не приходило подглядывать за женской раздевалкой своих сверстниц. Как-то странно это было.
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Хаскерс
Ответ Данил
В чём ништяки-то?
Удивляешь.
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Данил
Ответ Хаскерс
Немного похоже на рекламу Центра для мальчиков. Неплохие ништяки нарисовались.
В чём ништяки-то?
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Туц
Случись такое у Алины в ее школе ФК ее бы тут уничтожили и засмеяли что не доглядела. А у Тутберидзе виноваты застройщики конечно и рабочие но никак не она, хотя она проект курировала.
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Иран Кыжов
я не согласен
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Luisa Vi
Ответ Kareglazaya
Вот почему нельзя сразу нормально сделать? Все эти архитекторы, проектировщики и пр. учатся 5 лет в институте, а то и больше, а в итоге элементарные моменты продумать не могут.
Потому что бюрократия. В вузах важнее как можно больше отчетов составить, чем что-то реально и полезное создать
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