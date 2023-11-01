«Ощущение, что Хромых заранее расстраивается. Нет той уверенности и нахального выхода, которые должны соответствовать ее возрасту и опыту». Боброва о Гран-при в Красноярске

Теги сборная России Екатерина Боброва женское катание Этери Тутберидзе Майя Хромых Фигурное катание

Екатерина Боброва отметила неуверенность в выступлении фигуристки Майи Хромых.

На прошлой неделе 17-летняя Хромых заняла пятое место на этапе Гран-при России в Красноярске. Эти соревнования стали для нее первыми за полтора года.

«С возвращением Майю Хромых, хочется пожелать, чтобы она не опускала руки, видно, что пока она не в форме. Меня не расстраивают ни прыжки, ни какие-то там эти вещи…

Она еще наберет, там классная команда тренеров во главе с Этери Георгиевной (Тутберидзе), которая доведет ее до совершенства. Главное, чтобы была мотивация это сделать, и мы увидим Майю Хромых, может быть, не такой, какой она была, но обновленной, классной и так далее.

Такое ощущение, что она заранее расстраивается. И в короткой, и произвольной я увидела такой момент, что она, будто уже готова к тому, что не получится. Нет той уверенности и нахального выхода, которые должны соответствовать ее возрасту и опыту.

Какая-то несвойственная ей скромность. Надо поувереннее! Вышибла дверь бортика ногой, выкатила, показала, кто здесь хозяйка», – сказала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

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14 комментариев

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Рябиновые бусы
Боброва видимо спала последние полтора года пока Майя лечила руку.Да и девочка она сама по себе скромная и воспитанная поэтому двери ногами вышибать точно никогда не будет.
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Клифуня
А когда у Хромых были нахальные выходы, видно же, что она не такой человек
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Док Аксель
Боброва хоть знает историю Майи. Наглость не признак мастерства, а у некоторых и ума...
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EmperorNazer
Очередной бред. Откуда возьмется уверенность и нахальный выход, если человек не выступал полтора года и находится совсем не в оптимальной форме? Да еще учитывая, что Майя никогда особой стабильностью не отличалась.
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Katerina Sunny
Откуда может взяться уверенность, да ещё нахальная, если нет чистых прокатов? С таким пропуском всё нужно начинать заново. И в 17 лет это намного сложнее, чем в 15.
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asusp527
Глупее комментария Бобровой трудно придумать😂
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N-fox
Катерина любит поболтать...
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4x Qqqq
Бобровой лишь бы ляпнуть. Она хоть раз Майю видела? Ну, когда она на старт выходила ещё до вынужденного перерыва. Девочка скромняжка сама по себе, а ей предлагается двери ногами выносить, да ещё и с формой ненабранной.
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Лека-Лека
Такое впечатление, что Бобровой все равно что сказать: любую гадость или глупость, лишь бы опубликовали.

Или она не в курсе, что у Майи был перерыв из-за травмы?
И нахальство - отнюдь не Майечкина черта характера. Боброва по себе судит.
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vanessa2021
Майя выросла высокой девушкой. Выше 170см. Нет ни одной стабильной одиночницы с таким ростом. Увы.

Майя и два- три года назад была очень нестабильной, квад выкатала вообще один раз, срывала тройные. Тогда еще подростком была. А с нынешним ростом откуда стабильности придти.
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Lapo Elkann
Может Хромых не топ фигуристка, но девушка топ , с красивой внешностью и такая чистая, приятная, настоящая. Обожаю.
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Kareglazaya
Я бы не сказала, что Майя выглядела неуверенной. Нормально она выглядела, презентация программ была на хорошем уровне.
Боброва вечно придумывает что-то...
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