«Ощущение, что Хромых заранее расстраивается. Нет той уверенности и нахального выхода, которые должны соответствовать ее возрасту и опыту». Боброва о Гран-при в Красноярске

Екатерина Боброва отметила неуверенность в выступлении фигуристки Майи Хромых.

На прошлой неделе 17-летняя Хромых заняла пятое место на этапе Гран-при России в Красноярске. Эти соревнования стали для нее первыми за полтора года.

«С возвращением Майю Хромых, хочется пожелать, чтобы она не опускала руки, видно, что пока она не в форме. Меня не расстраивают ни прыжки, ни какие-то там эти вещи…

Она еще наберет, там классная команда тренеров во главе с Этери Георгиевной (Тутберидзе), которая доведет ее до совершенства. Главное, чтобы была мотивация это сделать, и мы увидим Майю Хромых, может быть, не такой, какой она была, но обновленной, классной и так далее.

Такое ощущение, что она заранее расстраивается. И в короткой, и произвольной я увидела такой момент, что она, будто уже готова к тому, что не получится. Нет той уверенности и нахального выхода, которые должны соответствовать ее возрасту и опыту.

Какая-то несвойственная ей скромность. Надо поувереннее! Вышибла дверь бортика ногой, выкатила, показала, кто здесь хозяйка», – сказала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».