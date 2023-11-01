Жулин о столкновении Шанаевой и Морозов: «Абсолютно случайно. Раздули, как вам нужно. Нечего обсуждать вообще»
Александр Жулин назвал случайным инцидент между фигуристками Шанаевой и Морозов.
28 октября на Гран-при России в Красноярске Шанаева, которая тренируется у Жулина, случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки. Пострадавшей наложили швы.
«Абсолютно случайно, раздули, как вам нужно. Нечего обсуждать вообще», – сказал Жулин.
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Естественно, нечего обсуждать. Все удачно складывается для Елизаветы. Теперь бы подумать, как обыграть Хаврижных.
Но можно было ради приличия и политес соблюсти.
Вот, Шанаевой на заметку для разминки с парой ХН - тоже американская наработка.))
Так что пара действительно лишилась и медали, и призовых. Ну и баллов в общем зачёте
А чо, будет вполне себе хайп :)