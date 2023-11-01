Жулин о столкновении Шанаевой и Морозов: «Абсолютно случайно. Раздули, как вам нужно. Нечего обсуждать вообще»

Александр Жулин назвал случайным инцидент между фигуристками Шанаевой и Морозов.

28 октября на Гран-при России в Красноярске Шанаева, которая тренируется у Жулина, случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки. Пострадавшей наложили швы.

«Абсолютно случайно, раздули, как вам нужно. Нечего обсуждать вообще», – сказал Жулин.

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