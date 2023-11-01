Жулин о столкновении Шанаевой и Морозов: «Абсолютно случайно. Раздули, как вам нужно. Нечего обсуждать вообще»

Теги сборная России травмы танцы на льду Александр Жулин Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Фигурное катание

Александр Жулин назвал случайным инцидент между фигуристками Шанаевой и Морозов.

28 октября на Гран-при России в Красноярске Шанаева, которая тренируется у Жулина, случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки. Пострадавшей наложили швы.

«Абсолютно случайно, раздули, как вам нужно. Нечего обсуждать вообще», – сказал Жулин.

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11 комментариев

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olvl
Ну как нечего, когда человек травмирован, не смог выступить и неизвестно на сколько это. Очень неприятный инцидент, и надо было сразу извиниться.
+14
-1
+13
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Himmelge
Лишили МЕ этапа, очков, медали, призовых. Выбили из тренировочного процесса. Сами в отсутствии прямых конкурентов взяли серебро.

Естественно, нечего обсуждать. Все удачно складывается для Елизаветы. Теперь бы подумать, как обыграть Хаврижных.
+11
-2
+9
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Юра Плисецкий
Мы все понимаем, что Жулин так же рад устранению конкурентной пары как и Шанаева.
Но можно было ради приличия и политес соблюсти.
+8
-1
+7
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aza.nova
А помните, как Донахью на разминке, проезжая мимо Вики, огладил её по пу? Все тогда возмущались - он так специально сделал, чтобы вывести Кацалапова из равновесия, чтобы он твизлы завалил. Не помню, Жулин тогда тоже говорил - ачотакова?
Вот, Шанаевой на заметку для разминки с парой ХН - тоже американская наработка.))
+6
0
+6
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Anita Levchenko
Ответ Seacat
Хаха, таки вы предлагаете Шанаевой проехать мимо Нарижного и то самое место погладить? А чо, будет вполне себе хайп :)
Коньком😃
+4
0
+4
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aza.nova
Я бы в таких случаях снимала с соревнований обе стороны. Внимательнее все бы были на разминке. И техника безопасности, вообще-то, должна быть.
+3
0
+3
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Kareglazaya
Ответ Agura
Можно подумать все вами перечисленное было гарантировано Морозовой! Не смешите!
Если говорить конкретно о данном этапе, то у Морозовой было бы 2 или 3 место. Не выше, т.к. там Степанова с Букиным, но и не ниже, это точно.
Так что пара действительно лишилась и медали, и призовых. Ну и баллов в общем зачёте
+3
0
+3
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Вика Субботина
Ответ Himmelge
Лишили МЕ этапа, очков, медали, призовых. Выбили из тренировочного процесса. Сами в отсутствии прямых конкурентов взяли серебро. Естественно, нечего обсуждать. Все удачно складывается для Елизаветы. Теперь бы подумать, как обыграть Хаврижных.
А шансы есть и не плохие.
+2
0
+2
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Seacat
Ответ aza.nova
А помните, как Донахью на разминке, проезжая мимо Вики, огладил её по пу? Все тогда возмущались - он так специально сделал, чтобы вывести Кацалапова из равновесия, чтобы он твизлы завалил. Не помню, Жулин тогда тоже говорил - ачотакова? Вот, Шанаевой на заметку для разминки с парой ХН - тоже американская наработка.))
Хаха, таки вы предлагаете Шанаевой проехать мимо Нарижного и то самое место погладить?
А чо, будет вполне себе хайп :)
+2
0
+2
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Agura
Ответ Kareglazaya
Если говорить конкретно о данном этапе, то у Морозовой было бы 2 или 3 место. Не выше, т.к. там Степанова с Букиным, но и не ниже, это точно. Так что пара действительно лишилась и медали, и призовых. Ну и баллов в общем зачёте
Ваша уверенность ни на чём не основана. Разве что на инсайдерской информации о работе с судейской бригадой! Папа для дочки готов последнюю рубашку снять, так что ли?
0
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