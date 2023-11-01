Боброва о столкновении Шанаевой и Морозов: «Много комментариев было, что нужно извиниться официально. Но зачем желать, чтобы это сделали публично?»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Павел Дрозд Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Фигурное катание

Боброва считает, что Шанаева не должна была извиняться перед Морозов публично.

28 октября на Гран-при России в Красноярске фигуристка Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки. Пострадавшей наложили швы.

«Такое, к сожалению, бывает, потому что самая тяжелая разминка – это пяти сильнейших. Порой хочется просто по борту кататься и вообще ничего не делать, потому что, когда ты видишь все эти глаза, суматоху и азарт… Бывает так. Здесь не в оправдание, а к тому, что могло быть действительно такое, что это было незаметно для Лизы (Шанаевой).

Там же не было сильного столкновения, когда бац, кто-то падает, и ты действительно подъезжаешь и начинаешь спрашивать, все ли нормально, помогаешь. Здесь не было сильного столкновения, она пяткой задела. Лиза вообще могла подумать, что по ботинку ударила. Никто не упал, все в порядке, поехали дальше.

В трансляции мы видели, как Игорь (Еременко) взял на руки Аннабель, но потом сразу опустил, она поприседала и они поехали дальше без проблем. В этот момент, когда Игорь взял ее на руки, что делали Лиза с Пашей? Они дальше разминались, они уже не могли видеть этот момент, что что-то произошло. У них своя цель, они катаются, и это нормально, потому что сильного столкновения не произошло.

Что произошло дальше? Ребята выходят со льда, они расходятся. Они не видели, что произошло что-то серьезное, что Аннабель перематывают ногу. Ребята идут в свой угол и настраиваются на свой прокат. Они откатывают свою программу и уже только в микст-зоне их спрашивают, что произошло.

А что они могут сказать после своего проката? Они сказали, что ничего не заметили – это правда. «Если что-то плохое, то мы извинимся». Они это сказали. Не надо дальше это размусоливать и наезжать на них!

Там очень много комментариев было, что ей нужно извиниться официально. Писать в соцсетях, записывать извинения на камеру – правильно Паша (Дрозд) сказал, это была бы уже показуха. Зачем это делать? Я уверена, что ребята подошли и извинились. Они все нормальные, чьи бы бывшие партнеры ни были.

Они сказали, что пообщались с Аннабель, я уверена, что «прости, мы не хотели» было. Но зачем желать, чтобы они это сделали публично? Уж тем более тем людям, кто оставлял такие комментарии и требовал этого от них они точно ничего не должны!» – сказала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

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11 комментариев

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Адриана
Может хватит, сколько можно то.
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Татьяна Попова
Извинится стоило бы. Если кого-то чисто случайно задел, всегда извиняешься.
Но требовать это конечно нельзя.
+5
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Вячеслав Пустохин
Это как вариант, если не хочешь лично идти и извиниться
+4
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Лека-Лека
Боброва в своем репертуаре.
Вот только опоздала малек.
Сама она не извинилась бы не лично, не публично.
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Даша Лавренова
Но и демонстрировать свое равнодушие было лишним. Если бы сразу сказали какие-то общие слова сочувствия, пожелали здоровья, или просто что обязательно подойдут к Аннабель, но такие разговоры не для публики, я думаю, все бы поняли и никто бы извинений не требовал.
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Tacciana
Люди хотят не извинений. Люди хотят реалити-шоу
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July Bell
В смысле не заметила?? Конёк шанаевой вошёл в ногу Анабель, задней частью на пару см, это не задевание по касательной, которое условно можно было не заметить. Есть же видео, которые, вероятно, Катька-сплетница не удосужилась пересмотреть, прежде чем своё ценное мнение вываливать. Ну и о моральных качествах данного персонажа уже всем, думаю, давно все понятно
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July Bell
Ответ Shtirly
А Боярыня Морозова извинялась лично/публично перед Шанаевой за увод партнера, не пойму? Или это другое?..
То есть, вы ставите в один ряд травмы от расставания с партнером (который так-то ушёл зимой, время на поиск нового партнёра было огого, да и у нас не рабство, люди имеют право уходить от партнеров, тренеров) и физические увечья (да, допустим, она действительно задела Анабель случайно, но не заметить это было невозможно при именно таком вхождении конька в ногу)? Вы уверены, что это равноценные события? Я могу понять обиду шанаевой от ухода партнёра, да, но это не причина вести себя как обезьяна с пальмы
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Shtirly
Ответ July Bell
В смысле не заметила?? Конёк шанаевой вошёл в ногу Анабель, задней частью на пару см, это не задевание по касательной, которое условно можно было не заметить. Есть же видео, которые, вероятно, Катька-сплетница не удосужилась пересмотреть, прежде чем своё ценное мнение вываливать. Ну и о моральных качествах данного персонажа уже всем, думаю, давно все понятно
Вы хоть раз катались на коньках? Иной раз по чужой ноге стукнешь, кажется по касательной, а у человека глаза из орбит )))
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