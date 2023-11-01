Боброва о столкновении Шанаевой и Морозов: «Много комментариев было, что нужно извиниться официально. Но зачем желать, чтобы это сделали публично?»

Боброва считает, что Шанаева не должна была извиняться перед Морозов публично.

28 октября на Гран-при России в Красноярске фигуристка Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Аннабель Морозов лезвием конька во время разминки. Пострадавшей наложили швы.

«Такое, к сожалению, бывает, потому что самая тяжелая разминка – это пяти сильнейших. Порой хочется просто по борту кататься и вообще ничего не делать, потому что, когда ты видишь все эти глаза, суматоху и азарт… Бывает так. Здесь не в оправдание, а к тому, что могло быть действительно такое, что это было незаметно для Лизы (Шанаевой).

Там же не было сильного столкновения, когда бац, кто-то падает, и ты действительно подъезжаешь и начинаешь спрашивать, все ли нормально, помогаешь. Здесь не было сильного столкновения, она пяткой задела. Лиза вообще могла подумать, что по ботинку ударила. Никто не упал, все в порядке, поехали дальше.

В трансляции мы видели, как Игорь (Еременко) взял на руки Аннабель, но потом сразу опустил, она поприседала и они поехали дальше без проблем. В этот момент, когда Игорь взял ее на руки, что делали Лиза с Пашей? Они дальше разминались, они уже не могли видеть этот момент, что что-то произошло. У них своя цель, они катаются, и это нормально, потому что сильного столкновения не произошло.

Что произошло дальше? Ребята выходят со льда, они расходятся. Они не видели, что произошло что-то серьезное, что Аннабель перематывают ногу. Ребята идут в свой угол и настраиваются на свой прокат. Они откатывают свою программу и уже только в микст-зоне их спрашивают, что произошло.

А что они могут сказать после своего проката? Они сказали, что ничего не заметили – это правда. «Если что-то плохое, то мы извинимся». Они это сказали. Не надо дальше это размусоливать и наезжать на них!

Там очень много комментариев было, что ей нужно извиниться официально. Писать в соцсетях, записывать извинения на камеру – правильно Паша (Дрозд) сказал, это была бы уже показуха. Зачем это делать? Я уверена, что ребята подошли и извинились. Они все нормальные, чьи бы бывшие партнеры ни были.

Они сказали, что пообщались с Аннабель, я уверена, что «прости, мы не хотели» было. Но зачем желать, чтобы они это сделали публично? Уж тем более тем людям, кто оставлял такие комментарии и требовал этого от них они точно ничего не должны!» – сказала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком».

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