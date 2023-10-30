Гербольдт о столкновении Шанаевой и Морозов: «Уверена, все произошло случайно. По крайней мере не хочу верить, что это было умышленно»

Теги Катарина Гербольдт сборная России травмы танцы на льду Павел Дрозд Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Р-Спорт Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Гербольдт считает, что столкновение Шанаевой и Морозовой не было умышленным.

Елизавета Шанаева и Аннабель Морозов столкнулись на разминке перед ритм-танцем на Гран-при России в Красноярске, Шанаева задела ногу Морозов лезвием конька и порезала ее. Морозов из-за травмы не смогла выйти на произвольную программу. 

Партнер Шанаевой Павел Дрозд в интервью после столкновения фигуристок отметил, что некоторые пары практикуют «агрессивную разминку».

«Никогда не слышала о таком термине, как «агрессивная разминка». Сколько каталась, с таким не сталкивалась.

Да, были случаи на Олимпиаде, когда во время разминки сталкивались пары, но здесь необходимо сохранять концентрацию всем. Кто-то кого-то не видит, кто-то действительно чуть наглее и считает, что ему уступят. Знаете, как два барана на дороге, а в итоге получаются столкновения, травмы.

Всегда спортсмены должны смотреть по сторонам и стараться минимизировать процесс столкновений.

Уверена, что в ситуации Лизы и Аннабель все произошло случайно. По крайней мере не хочу верить, что это было умышленно», — сказала Гербольдт.

Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?

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3 комментария

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Екатерина К
За всю новость ни разу имени даже не назвали Гербольдт
+3
0
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Назар Игорь
Шанаева и Морозов - два барана на дороге. Вот это сравнение!!!
+1
0
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Zbra
Ответ Екатерина К
За всю новость ни разу имени даже не назвали Гербольдт
А ведь с Энбертом каталась!
0
0
0
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