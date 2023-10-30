Гербольдт о столкновении Шанаевой и Морозов: «Уверена, все произошло случайно. По крайней мере не хочу верить, что это было умышленно»

Гербольдт считает, что столкновение Шанаевой и Морозовой не было умышленным.

и столкнулись на разминке перед ритм-танцем на Гран-при России в Красноярске, Шанаева задела ногу Морозов лезвием конька и порезала ее. Морозов из-за травмы не смогла выйти на произвольную программу.

Партнер Шанаевой Павел Дрозд в интервью после столкновения фигуристок отметил, что некоторые пары практикуют «агрессивную разминку».

«Никогда не слышала о таком термине, как «агрессивная разминка». Сколько каталась, с таким не сталкивалась.

Да, были случаи на Олимпиаде, когда во время разминки сталкивались пары, но здесь необходимо сохранять концентрацию всем. Кто-то кого-то не видит, кто-то действительно чуть наглее и считает, что ему уступят. Знаете, как два барана на дороге, а в итоге получаются столкновения, травмы.

Всегда спортсмены должны смотреть по сторонам и стараться минимизировать процесс столкновений.

Уверена, что в ситуации Лизы и Аннабель все произошло случайно. По крайней мере не хочу верить, что это было умышленно», — сказала .

Авария наших фигуристок на льду переросла в разборку: травма, «не самые дружественные отношения» – и ноль извинений?