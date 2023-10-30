Аннабель Морозов: «Хочу всех поблагодарить за огромное количество сообщений поддержки. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее»

Фигуристка Аннабель Морозов выразила благодарность за поддержку после травмы.

Спортсменка выступает в танцах на льду с Игорем Еременко. 28 октября на Гран-при России в Красноярске Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Аннабель лезвием конька во время разминки.

«Хочу всех поблагодарить за огромное количество сообщений поддержки. Очень многие переживали и написали мне. Я безумно благодарна за то, что меня окружают такие теплые и добрые люди.

Спасибо вам всем огромное. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее. Хочу отметить и поблагодарить Игоря (Еременко) за его поддержку и за то, что он был с мной каждую секунду, вообще не отходил от меня и помогал мне во всем. Он переживал больше всех, и я нами так горжусь. Игорь мой герой.

Также хочу поблагодарить Анжелику Алексеевну Крылову за то, что она тоже была с нами все время, помогала и поддерживала. И нашу федерацию, которые тоже делали все возможное, чтобы мне помочь и поддерживать. Я вас очень всех люблю. Всем здоровья и добра », – написала Морозов в инстаграме.

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