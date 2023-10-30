Аннабель Морозов: «Хочу всех поблагодарить за огромное количество сообщений поддержки. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Фигурное катание

Фигуристка Аннабель Морозов выразила благодарность за поддержку после травмы.

Спортсменка выступает в танцах на льду с Игорем Еременко. 28 октября на Гран-при России в Красноярске Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Аннабель лезвием конька во время разминки.

«Хочу всех поблагодарить за огромное количество сообщений поддержки. Очень многие переживали и написали мне. Я безумно благодарна за то, что меня окружают такие теплые и добрые люди.

Спасибо вам всем огромное. Теперь надо восстановиться и вернуться сильнее. Хочу отметить и поблагодарить Игоря (Еременко) за его поддержку и за то, что он был с мной каждую секунду, вообще не отходил от меня и помогал мне во всем. Он переживал больше всех, и я нами так горжусь. Игорь мой герой.

Также хочу поблагодарить Анжелику Алексеевну Крылову за то, что она тоже была с нами все время, помогала и поддерживала. И нашу федерацию, которые тоже делали все возможное, чтобы мне помочь и поддерживать. Я вас очень всех люблю. Всем здоровья и добра », – написала Морозов в инстаграме.

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26 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Ответ Cler
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Анабель скандал не устраивала. Онп впервые обратилась к болельщикам и с благодарностью, а не с обидами.
+27
-2
+25
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Kovka Gnutik
Вот, не питал симпатии к Аннабель, папина дочка и всё такое...
Но после этого инцидента, когда она с порезом всё-таки вышла и достаточно хорошо откатала ритм-танец, проникся.
Пусть папина, но спортсменка. Удачи!
+22
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+21
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Лека-Лека
Ответ Cler
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Напишите это Шанаевой.
Вместо извинений и поддержки она просто абстрагировалась.
+21
-2
+19
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nata62
Такая красотка! Выздоравливай скорее!
+21
-3
+18
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Аленка_76
Скорейшего восстановления Аннабель!
+16
-2
+14
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Маргарита В Сафронова
Анабель, у тебя сейчас очень хорошая мотивация: восстановиться и доказать всӗ на льду, в честной борьбе. Я за тебя!
+15
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Лека-Лека
Здоровья и порвать Шанаеву.
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N-fox
Не представляю, как это должно быть обидно - получить травму, да еще и в таких обстоятельствах - на соревнованиях, к которым ты готов. Скорейшего восстановления и успешных выступлений!
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Anna
Ответ Cler
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Благодарить за то, что не смогла откатать пт и теперь, возможно, останется вообще без чр и фгп?
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olvl
Поправляйся поскорее, Аннабель. Мы очень ждём вас с Игорем на льду. Прогресс и вдохновенное, с отличным настроением катание видно уже и по ритм-танцу. Здоровья.
+12
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ДИОНИС
Очень хорошие и тёплые слова от Аннабель!
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Kareglazaya
Ответ Kovka Gnutik
Вот, не питал симпатии к Аннабель, папина дочка и всё такое... Но после этого инцидента, когда она с порезом всё-таки вышла и достаточно хорошо откатала ритм-танец, проникся. Пусть папина, но спортсменка. Удачи!
Вот, кстати, может, и дочка, но ведёт она всегда себя достаточно скромно. По крайней мере, я не слышала от неё каких-то скандальных интервью, претензий, негатива.
+9
-1
+8
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Ann83
Аннабель скорейшего восстановления и возвращения на лед!
+10
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Екатерина Пчелина
Здоровья тебе, прекрасная Аннабель!
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Назар Игорь
Ответ nata62
Такая красотка! Выздоравливай скорее!
А если бы она не была красоткой, Вы бы не написали это пожелание?
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Kareglazaya
Аннабель желаю скорейшего выздоровления. Забыть это всё как страшный сон и двигаться вперёд.
+2
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Маргарита В Сафронова
Ответ Agura
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Спектакль устроила Шанаева под названием *Умирающая совесть*.
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nata62
Ответ Назар Игорь
А если бы она не была красоткой, Вы бы не написали это пожелание?
Девушке всегда приятно, когда ей говорят, что она красива.
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22somebody22
Ответ Назар Игорь
А если бы она не была красоткой, Вы бы не написали это пожелание?
Конечно нет.Тютюнину никто не поддержал.А Кагановская для многих ангел во плоти.
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Назар Игорь
Ответ 22somebody22
Конечно нет.Тютюнину никто не поддержал.А Кагановская для многих ангел во плоти.
Увы, большинство фанаток ФК оценивают спортсменок не столько по мастерству, сколько по внешности.
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Док Аксель
Друзья как и подруги познаются в беде. Также в таких случаях проявляются человеческие качества и видно кто есть кто... Аннабель здоровья, удачи и успеха ! Болельщиков у неё прибавилось, а хейтеров уменьшилось.
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