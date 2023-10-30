Илья Авербух: «И Бойкова с Козловским, и Мишина с Галлямовым пока не катаются безукоризненно. Но их отрыв от остальных велик и результаты оправданы»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание женское катание Александр Самарин Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Р-Спорт Елизавета Куликова Вероника Яметова Красноярье Фигурное катание

Илья Авербух поделился впечатлениями от этапа Гран-при России в Красноярске.

«И Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, к сожалению, пока не катаются безукоризненно и допускают ошибки. Но их отрыв от всех остальных достаточно велик и результаты оправданы. Но хотелось бы от наших лидеров видеть более безошибочное, чистое катание.

Чемпионат России еще впереди, и я думаю, что все, наверное, еще наберут свои обороты.

Соревнования в Красноярске показали, что открываются новые имена, появилось много юных интересных девушек. Например, неплохо проявила себя Елизавета Куликова. Вероника Яметова здорово откатала произвольную программу. Эти девушки мне понравились.

Хотелось бы увидеть более уверенное катание от ребят. Турнир выиграл Дима Алиев, второе место занял Александр Самарин. Они очень хорошие ребята с большим опытом, Алиев – чемпион Европы, Самарин – (серебряный) призер чемпионата Европы.

Из новых имен я назову Петра Гуменника, который неплохо откатал произвольную программу и поднялся на третье место. Но он тоже выступал не безошибочно», – сказал Авербух.

«Простите – загубил очередную пару». Бойкова и Козловский шутят с тренером на расстоянии, падают, но все равно с золотом

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14 комментариев

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Поговорим
Приравнять единственную ошибку МГ (бабочку Саши на сальхове) к нескольким грубым ошибкам БК это надо быть Авербухом, тут вижу, там не вижу, вот новое имя - Гуменник....
+18
-1
+17
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IrinaKin
Гуменник новое имя..., да уж... Второе место на ЧР в прошлом году, первое место в финале гран-при, второе место на ЧР по прыжкам.
+15
0
+15
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Елена Готье
Хорошо что есть этапы, что их показывают каждый год. Вот Илья Авербух нашёл для себя нового фигуриста, в лице Гуменника 😆
+12
0
+12
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Egypt
КняжукХабибуллина 221.67 балл
КозловскийБойкова 221.20 балл

Про какой отрыв идёт речь?
+7
0
+7
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Мороженко
Как повезло тренерам и всем, кто оправдывает БК, что Саша не сделал этот несчастный Сальхов. Теперь можно везде говорить, что не только наши ошибались, все лидеры не в форме. А то, что МГ откатались выше мирового рекорда (своего же) никому не интересно))
+7
-1
+6
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Белла
Про какие ошибки говорит великий хореограф всея Руси, ой что-то не туда его потянула, мг за программы допустили одну ошибку и обыграли пару, которой он поставил программы, при чем тут Красноярск и пары, говори про бк
+6
-1
+5
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tanya_1111
Как любят у нас выделять одних от других, ну по правде сказать не так уж и далеко от Мигов и Бойковой та же Осокина. В танцах то же самое говорят о недостижимости Букиных, но судя по прокатам Хавронина не так уж и далеко от них.
+6
-2
+4
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Док Аксель
Это уже известные фигуристы, которые ранее себя зарекомендовали. А вот Маша Агаева новое имя, которая очень успешно выступила на двух этапах ГП, став там бронзовым призёром.
+5
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Анастасия Прудникова
То есть, другим парам и при отличных прокатах можно не мечтать о золоте, даже если БК и МГ откатают с грубыми ошибками? Смысл тогда в соревнованиях? Пусть тогда просто так, без соревновательной борьбы, выступают.
+4
0
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Инна Плотникова
Они хороши, но им не стоит расслабляться! Пары у нас, конечно, огого
+2
0
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Док Аксель
Ответ IrinaKin
Гуменник новое имя..., да уж... Второе место на ЧР в прошлом году, первое место в финале гран-при, второе место на ЧР по прыжкам.
Новое имя для Авербуха...
+3
-1
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Anna Stefan
Ответ tanya_1111
Как любят у нас выделять одних от других, ну по правде сказать не так уж и далеко от Мигов и Бойковой та же Осокина. В танцах то же самое говорят о недостижимости Букиных, но судя по прокатам Хавронина не так уж и далеко от них.
Хавронины пока ещё даже под Базиными и справедливо, не говоря уже про Букиных. Но они совсем новые и хочется надеяться, что превзойдут хотя бы Базиных, и в ближайшее время, а через год-другой и Букиных (возможно). Осокина, может быть, и недалеко (также как Княжуки), но всё равно пока не сравнить её с МГ и БК.
+4
-4
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