Илья Авербух: «И Бойкова с Козловским, и Мишина с Галлямовым пока не катаются безукоризненно. Но их отрыв от остальных велик и результаты оправданы»
Илья Авербух поделился впечатлениями от этапа Гран-при России в Красноярске.
«И Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, к сожалению, пока не катаются безукоризненно и допускают ошибки. Но их отрыв от всех остальных достаточно велик и результаты оправданы. Но хотелось бы от наших лидеров видеть более безошибочное, чистое катание.
Чемпионат России еще впереди, и я думаю, что все, наверное, еще наберут свои обороты.
Соревнования в Красноярске показали, что открываются новые имена, появилось много юных интересных девушек. Например, неплохо проявила себя Елизавета Куликова. Вероника Яметова здорово откатала произвольную программу. Эти девушки мне понравились.
Хотелось бы увидеть более уверенное катание от ребят. Турнир выиграл Дима Алиев, второе место занял Александр Самарин. Они очень хорошие ребята с большим опытом, Алиев – чемпион Европы, Самарин – (серебряный) призер чемпионата Европы.
Из новых имен я назову Петра Гуменника, который неплохо откатал произвольную программу и поднялся на третье место. Но он тоже выступал не безошибочно», – сказал Авербух.
«Простите – загубил очередную пару». Бойкова и Козловский шутят с тренером на расстоянии, падают, но все равно с золотом
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Про какой отрыв идёт речь?