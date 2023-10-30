Илья Авербух: «И Бойкова с Козловским, и Мишина с Галлямовым пока не катаются безукоризненно. Но их отрыв от остальных велик и результаты оправданы»

Илья Авербух поделился впечатлениями от этапа Гран-при России в Красноярске.

«И Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, и с , к сожалению, пока не катаются безукоризненно и допускают ошибки. Но их отрыв от всех остальных достаточно велик и результаты оправданы. Но хотелось бы от наших лидеров видеть более безошибочное, чистое катание.

Чемпионат России еще впереди, и я думаю, что все, наверное, еще наберут свои обороты.



Соревнования в Красноярске показали, что открываются новые имена, появилось много юных интересных девушек. Например, неплохо проявила себя . здорово откатала произвольную программу. Эти девушки мне понравились.

Хотелось бы увидеть более уверенное катание от ребят. Турнир выиграл Дима Алиев, второе место занял . Они очень хорошие ребята с большим опытом, Алиев – чемпион Европы, Самарин – (серебряный) призер чемпионата Европы.

Из новых имен я назову , который неплохо откатал произвольную программу и поднялся на третье место. Но он тоже выступал не безошибочно», – сказал .

«Простите – загубил очередную пару». Бойкова и Козловский шутят с тренером на расстоянии, падают, но все равно с золотом