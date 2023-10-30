«Что нужно сделать, чтобы демоны вышли?» Загитова взяла интервью у Гуменника, Яблокова и Хромых на Гран-при в Красноярске

Загитова взяла интервью у Гуменника, Яблокова и Хромых на Гран-при в Красноярске.

«Сегодня произвольная программа девушек без четверных прыжков. Сколько там еще этапов осталось? Казань, Москва. Хм... Может, еще успею заявиться?» – рассуждала .

А у Петра Гуменника Алина спросила о внутренних демонах.

– У тебя очень коварный такой образ. В жизни у тебя есть такие?

– Нет, я вообще ангелочек.

– Не вспыльчивый?

– Конечно, у каждого человека есть демоны внутри. Надо их на цепь посадить.

– Когда они выходят у тебя?

– О, этого лучше не видеть.

– Что нужно сделать, чтобы эти демоны вышли, ха-ха?

– Тебе не нужна эта информация. Вообще, меня сильно злит, когда что-то не получается, хотя должно. Но это до какой-то степени мне помогает, потому что злость высвобождает энергию и можно начать от этого выше прыгать, сильнее крутиться и выезжать прыжки, – сказал Гуменник.