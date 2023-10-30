«Что нужно сделать, чтобы демоны вышли?» Загитова взяла интервью у Гуменника, Яблокова и Хромых на Гран-при в Красноярске

Теги сборная России видео мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Петр Гуменник Алина Загитова Майя Хромых Илья Яблоков Анна Фролова Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Загитова взяла интервью у Гуменника, Яблокова и Хромых на Гран-при в Красноярске.

«Сегодня произвольная программа девушек без четверных прыжков. Сколько там еще этапов осталось? Казань, Москва. Хм... Может, еще успею заявиться?» – рассуждала Загитова.

А у Петра Гуменника Алина спросила о внутренних демонах.

– У тебя очень коварный такой образ. В жизни у тебя есть такие?

– Нет, я вообще ангелочек. 

– Не вспыльчивый?

– Конечно, у каждого человека есть демоны внутри. Надо их на цепь посадить.

– Когда они выходят у тебя?

– О, этого лучше не видеть.

– Что нужно сделать, чтобы эти демоны вышли, ха-ха?

– Тебе не нужна эта информация. Вообще, меня сильно злит, когда что-то не получается, хотя должно. Но это до какой-то степени мне помогает, потому что злость высвобождает энергию и можно начать от этого выше прыгать, сильнее крутиться и выезжать прыжки, – сказал Гуменник.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
REA-13
Ответ Askorbinka
Отличный влог! Все парни и девочки тепло и непринужденно с Алиной общаются, шутят и отвечают, не стесняясь, на разные вопросы. Потому что чувствуют доброе отношение, что от Алины никакого подвоха не будет.
Какая там непринужденность, если Гуменник вынужден был ее послать завуалированно.
"Тебе не нужна эта информация". Ясно же, что человек хотел сказать "хватит задавать дурацкие вопросы". Причем тут "выход" демонов? Мало того, что совершенно нелепый и неуместный вопрос, так еще ума хватило его дважды повторить. И какой ответ она хотела услышать? Что демоны выходят из организма с прочими отходами жизнедеятельности?
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
REA-13
Ох, боже ж мой. Лучшая ведущая еще не поняла, что шутить - это тоже не ее.
Бедный Гуменник, ему дважды задали нелепый вопрос совершенно не в тему, а он все же сумел довольно культурно вывернуться.
+12
-10
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Экзорцизм поможет. Кстати, у РПЦ есть даже регламент по его проведению.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana-shu
Классный влог.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Askorbinka
Ответ REA-13
Ох, боже ж мой. Лучшая ведущая еще не поняла, что шутить - это тоже не ее. Бедный Гуменник, ему дважды задали нелепый вопрос совершенно не в тему, а он все же сумел довольно культурно вывернуться.
Отличный влог! Все парни и девочки тепло и непринужденно с Алиной общаются, шутят и отвечают, не стесняясь, на разные вопросы. Потому что чувствуют доброе отношение, что от Алины никакого подвоха не будет.
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
spboksana
Ответ REA-13
Какая там непринужденность, если Гуменник вынужден был ее послать завуалированно. "Тебе не нужна эта информация". Ясно же, что человек хотел сказать "хватит задавать дурацкие вопросы". Причем тут "выход" демонов? Мало того, что совершенно нелепый и неуместный вопрос, так еще ума хватило его дважды повторить. И какой ответ она хотела услышать? Что демоны выходят из организма с прочими отходами жизнедеятельности?
а Вы не думали, что вопросы (часть, как минимум) придуманы редакторами?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ribikorto
Ответ spboksana
а Вы не думали, что вопросы (часть, как минимум) придуманы редакторами?
Демонов упомянул изначально Петя, значит дальнейшие вопросы импровизация Алины.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий