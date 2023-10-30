«Что нужно сделать, чтобы демоны вышли?» Загитова взяла интервью у Гуменника, Яблокова и Хромых на Гран-при в Красноярске
Загитова взяла интервью у Гуменника, Яблокова и Хромых на Гран-при в Красноярске.
«Сегодня произвольная программа девушек без четверных прыжков. Сколько там еще этапов осталось? Казань, Москва. Хм... Может, еще успею заявиться?» – рассуждала Загитова.
А у Петра Гуменника Алина спросила о внутренних демонах.
– У тебя очень коварный такой образ. В жизни у тебя есть такие?
– Нет, я вообще ангелочек.
– Не вспыльчивый?
– Конечно, у каждого человека есть демоны внутри. Надо их на цепь посадить.
– Когда они выходят у тебя?
– О, этого лучше не видеть.
– Что нужно сделать, чтобы эти демоны вышли, ха-ха?
– Тебе не нужна эта информация. Вообще, меня сильно злит, когда что-то не получается, хотя должно. Но это до какой-то степени мне помогает, потому что злость высвобождает энергию и можно начать от этого выше прыгать, сильнее крутиться и выезжать прыжки, – сказал Гуменник.
"Тебе не нужна эта информация". Ясно же, что человек хотел сказать "хватит задавать дурацкие вопросы". Причем тут "выход" демонов? Мало того, что совершенно нелепый и неуместный вопрос, так еще ума хватило его дважды повторить. И какой ответ она хотела услышать? Что демоны выходят из организма с прочими отходами жизнедеятельности?
Бедный Гуменник, ему дважды задали нелепый вопрос совершенно не в тему, а он все же сумел довольно культурно вывернуться.